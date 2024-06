Uma pizzaria em Vermont foi eleita um dos melhores restaurantes dos Estados Unidos pelo New York Times. como voce vai

Vermont pode não ser conhecido por sua pizza, mas este restaurante popular compensa isso.

Publicado pelo New York Times Lista dos 22 melhores lugares para comer pizza Nos Estados Unidos na quarta-feira. LavradorUm restaurante e pousada em Bristol, uma pequena cidade a cerca de 45 minutos de Burlington, foi eleito um dos melhores.

A ascensão das pizzarias à aclamação foi rápida. O Tillerman será inaugurado em 2022, substituindo o Inn at Baldwin Creek e o Mary’s Restaurant após a aposentadoria dos proprietários anteriores.

Na nova era, o restaurante está instalado numa quinta do século XVIII.

O que o New York Times gostou em Tillerman

Brett Andersonque escreveu a seção Tillerman do artigo, elogia os proprietários, Jason Kirmes e Kate Barron, o chef confeiteiro de Tillerman, Kelsey Martin, e o subchef Taylor Adams no artigo.

“As comodidades rústicas – lareiras no inverno, música ao vivo à noite no celeiro no verão – continuam sendo um elemento-chave do apelo aqui”, disse Anderson.

Anderson também pode dizer que as seleções do restaurante incluem pizza sazonal e crocante.

O que o Restaurante Tillerman disse

Funcionários da Tillerman, de propriedade de Jason Kirmes e Kate Baron, Postado no Instagram sobre sua classificação no artigo do Times, dizendo como ficaram honrados em serem apresentados.

“É muito interessante ler sobre a evolução de algo tão onipresente, duradouro e querido como a pizza”, dizia o post.

A postagem também incluiu elogios ao cenário da pizza em Vermont, bem como uma explicação de como cada aspecto da experiência de Tillerman é enriquecido pela comida que eles servem.

“Muito pensamento e cuidado foram colocados no que oferecemos, muito nos bastidores, pessoas trabalhando duro – isso sempre depende da nossa equipe que torna tudo isso possível”, disse ela.

A loja Tillerman está localizada em 1868 N 116 Rd, Bristol, Vermont 05443. Fecha de sábado a terça e abre o resto da semana. O horário de funcionamento é das 16h30 às 20h00

Reyne Velasco é repórter de trending topics. Ela pode ser contatada por e-mail em rvelasco@gannett.com.