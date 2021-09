Facebook compra US $ 100 milhões em contas de empresas pertencentes a um grupo diversificado

Site de rede social do Facebook esta semana anunciar Um compromisso de US $ 100 milhões com um programa que apóia pequenas empresas pertencentes a mulheres e minorias, pagando suas contas pendentes.

Ao comprar as contas vencidas, o Facebook Invoice Fast Track coloca dinheiro nas mãos de pequenas empresas que, de outra forma, teriam esperado semanas, senão meses, para receber o pagamento de seus clientes.

O programa é o mais recente esforço do Facebook para construir relacionamentos e lealdade de longo prazo entre as pequenas empresas, muitas das quais contam com a rede social para colocar anúncios direcionados a nichos demográficos que possam estar interessados ​​em seus serviços.

As empresas podem enviar faturas pagáveis ​​com um mínimo de $ 1.000 e, se aceitas, o Facebook comprará a fatura da pequena empresa e a pagará em alguns dias. Os clientes, então, pagam ao Facebook as contas devidas nos mesmos termos que combinaram com a pequena empresa. Para o Facebook, que gerou quase US $ 86 bilhões em receita em 2020, esperar pelos pagamentos é muito menos arriscado do que para pequenas empresas.

Rich Rao, vice-presidente do Facebook para pequenas empresas, disse que o Facebook testou uma versão menor do programa em 2020 depois de ouvir como os fornecedores da empresa estavam sofrendo na esteira da pandemia COVID-19.

“Acabamos de ouvir sobre as dificuldades financeiras que esses fornecedores estão enfrentando e foi criado muito rapidamente e surgiu como uma ideia e trouxe até o nosso CFO para dizer: ‘Ei, vamos ser capazes de ajudar nossos fornecedores com isso? ‘”Rao disse.“ Ele era um piloto júnior. Muito bem, mas vimos que foi muito bem sucedido ”.

Agora, o Facebook está expandindo significativamente o programa e vai comprar até US $ 100 milhões em contas a vencer. Rao estima que isso apoiará cerca de 30.000 pequenas empresas.

“É um novo conceito, mas estamos muito animados com isso”, disse Rao.

Empresas norte-americanas pertencentes a mulheres e minorias, que são membros de organizações fornecedoras que atendem a grupos sub-representados, podem se inscrever no programa. Isso inclui o National Minority Vendor Development Council, o National Council for Women’s Business Enterprises, a National Gay, Lesbian, Bissexual e Transgender Chamber of Commerce, o National Veterans Business Development Council, Disability: IN, e a Pan-Asian American Chamber of Comércio. A empresa disse à CNBC que o Facebook também está explorando a adição de mais organizações parceiras ao programa.