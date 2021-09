JetBlue – NBC 7 San Diego

A JetBlue disse que um homem furioso e sua esposa, que não usavam máscaras faciais adequadamente, foram despedidos de um vôo de Fort Lauderdale para San Diego após gritarem com os comissários antes da decolagem.

Em um vídeo amplamente divulgado nas redes sociais, um homem foi flagrado gritando com uma aeromoça no meio do corredor do avião enquanto era solicitado a descer do avião por não usar máscara. De acordo com a companhia aérea, o casal foi questionado “várias vezes, mas não cumpriu o mandato da máscara federal”.

Conforme o vídeo avança, o homem pode ser ouvido alegando ter recebido um aviso.

“Sou uma pessoa vacinada”, disse ele no vídeo. “Eu respeito todas as suas regras. Cada uma delas, eu respeito suas regras. Sim? Ela me deu um aviso.”

JetBlue disse que o homem “tornou-se verbal e fisicamente agressivo com os membros da tripulação antes de finalmente sair do avião”. No vídeo, ele é visto dizendo à anfitriã para se virar “de frente para todos” enquanto ele caminha em direção ao funcionário com um dedo.

Em seguida, outro comissário puxou o homem por trás e o encaminhou para a saída, alegrando os passageiros. De acordo com a companhia aérea, o casal foi impedido de usar seus serviços no futuro. Seus nomes não foram publicados.

“Para referência, os membros da tripulação são treinados para falar com os clientes que não seguem as políticas”, disse a JetBlue em um comunicado. “Se um cliente se recusar a usar uma máscara facial após ser solicitado a fazê-lo, os membros da tripulação reduzirão a situação o máximo possível para obter conformidade antes da remoção. A segurança de cada cliente e membro da tripulação é nossa prioridade número um, e devemos trabalhar juntos para seguir o mandato da máscara federal durante o Travel Journey.

Máscaras faciais ainda são necessárias durante viagens de e para os Estados Unidos, de acordo com as diretrizes atuais do Centro de Controle e Prevenção de Doenças. Eles também são exigidos dentro dos próprios aeroportos ou em outros terminais de transporte.

A Federal Aviation Administration anunciou em janeiro penalidades mais duras Para aqueles que ameaçam, intimidam ou interferem com os membros da tripulação devido ao aumento do comportamento indisciplinado neste ano.

“Eu assinei uma ordem direcionando os inspetores de segurança da FAA e seus colegas a buscarem ações legais contra qualquer passageiro que agredir, ameaçar, intimidar ou interferir com membros da tripulação da companhia aérea”, disse o diretor da FAA Steve Dixon. Mensagem de vídeo PSA em janeiro. “Não trataremos desses casos com avisos ou conselhos.”

A agência disse que a FAA pode impor multas criminais e, em alguns casos, prender passageiros que causaram interrupções nos voos ou não seguiram as instruções da tripulação, uma violação das regras da FAA.

Não está claro qual penalidade, se houver, o passageiro enfrentará.