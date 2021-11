Expansão da franquia “Real Housewives” para Dubai

bravo”Donas de casa reais“A franquia tornou-se internacional.

A rede anunciou segunda-feira que sua décima primeira série, “The Real Housewives of Dubai”, será estreada em 2022.

“Tudo é maior em Dubai”, disse o produtor executivo Andy Cohen em um comunicado à imprensa. “Eu não poderia estar mais animado para lançar a série internacional ‘Housewives’ da Bravo em uma cidade pela qual sou fascinado há anos, com um grupo incrível de amigos como nossos guias.”

O elenco ainda não foi anunciado. Ao aparecer no TODAY, Cohen acrescentou: “Isso vai explodir a capa da franquia inteira.”

A fascinante série seguirá “um grupo de mulheres navegando em seus relacionamentos, carreiras e estilos de vida luxuosos e ultra-ricos nos Emirados Árabes Unidos”, de acordo com o jornal.

Com o pano de fundo do paraíso do deserto de Dubai, o playground deste bilionário é conhecido por seu luxo opulento, arquitetura moderna deslumbrante e vida noturna agitada. Quer estejam viajando em um jato particular, dirigindo seus próprios impérios ou em uma ilha particular, estes mulheres glamorosas e bem-sucedidas estão prontas para entregar um drama quente, escaldantes e vicissitudes inesperadas. “

Também com estreia em breve no serviço de streaming da NBC, Peacock, é a reprise da franquia de “The Real Housewives of Miami”. Ele retornará para uma quarta temporada em dezembro, depois de ter sido originalmente transmitido de 2011 a 2013.

O elenco inclui Alexia Echevarria, Lisa Hochstein e Larsa Pippen, bem como os recém-chegados Guerdy Abraira, Julia Lemigova, Dr. Nicole Martin.