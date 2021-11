Chris Pratt fará o papel de Garfield no novo filme de animação – The Hollywood Reporter

Chris Pratt Ele fará a voz dos gatos cômicos amantes da lasanha de Garfield que odeiam segunda-feira em um novo filme de animação.

Andrew Kosove e Alcon Entertainment de Broderick Johnson estão por trás do novo Garfield, Tirada para lançamento mundial (exceto China) pela Sony Pictures. Texto, escrito por David Reynolds indicado ao Oscar (Procurando Nemo), dirigido por Mark Dendal (pequena galinha), com a dupla trabalhando anteriormente junta na Disney Nova Vida do Imperador.

Criado por Jim Davis, Garfield apareceu pela primeira vez nos departamentos de quadrinhos em 1978, quando o frequentemente lento gato laranja causa problemas para John Arbuckle, seu dono humano e adorável cão doméstico Odi. Garfield, que apareceu pela primeira vez em 41 jornais, atualmente detém o recorde de história em quadrinhos mais lida do mundo.

A Alcon adquiriu os direitos de Davis, que atuará como produtor executivo do filme com Bridget McMeel e Craig Sost da Amuse. John Cohen e Stephen B. Wegner produzem junto com Kossoff e Johnson. DNEG Animation, que recentemente trabalhou em longa-metragem de animação Ron deu errado, irá animar e produzir o filme. O CEO da DNEG, Namit Malhotra, e o presidente Tom Jacobs atuam como produtores.

Garfield já havia aparecido na tela grande em um híbrido ao vivo / animado Garfield em 2004 e sua sequência, 2006 Garfield: a cauda de dois gatinhos. Nestes filmes, produzidos pela 20th Century Fox, Bill Murray dublou o gato titular.

Inclui o trabalho vocal de Pratt filme de lego Filmes e Pixar avante bem como vindo Super Mario Bros. Recurso animado Da Universal e da Nintendo, como diria Mario. O ator, que foi estrelado por UTA, Rise Management e Sloane Offer, foi recentemente visto no filme de ficção científica da Amazon. Guerra de amanha Está programado para ser lançado nos cinemas em junho com Mundo Jurássico: Domínio.

Reynolds, que começou sua carreira de escritor Late Night with Conan O’Brien, foi representado por Gersh.