World Beyond dá a Jadis um novo nome que eles roubaram dos mortos-vivos

Aviso: esta história contém spoilers de The Walking Dead: World Beyond 2ª temporada, Episódio 5, “Quatervois”. “Nós pegamos. Não ficamos chateados”, diz a capitã dos Necrófagos, que se apresenta como Jadis (Pollyanna McIntosh) em Mortos-vivos. “Jadis” assume outro nome – Ann, supostamente seu nome verdadeiro – ao se fundir em Alexandria e se juntar a Rick Grimes (Andrew Lincoln) e seu grupo de sobreviventes na nona temporada da série principal. Mas depois de seis anos, Jadis está de volta Com boa sorteE Uma nova tarefae um novo nome no pop-up da empresa mundo além. E é um que já ouvimos antes.

Em “Quatrovois” Jadis cruzar para mundo além Quando ela aparece no Centro de Pesquisa da República Cívica, onde a Dra. Lily Belshaw (Natalie Gould) conduz experimentos de esvaziamento para a Tenente Coronel Elizabeth Koblick (Julia Ormond) do Exército da República Cívica. Exceto por Kublek ser chamado para CR indefinidamente, Jadis é deixado no comando das operações, assim como a sargento Jennifer “Huck” Malik (Annette Mahendru) descobre Enorme enredo e plano mestre para CRM.

Prévia do episódio 6 da 2ª temporada, “Who Are You?”, Pergunta e responde de Jadis / Anne agora: Suboficial Jadis Stokes.

O nome vem do romance de Anne com o pai Gabriel Stokes (Seth Gilliam) na temporada 9 de Mortos-vivos. Um vínculo se forma entre eles quando Anne se junta ao povo de Rick em Alexandria, entre comunidades que lutam para se unir pacificamente depois que ele captura Rick Negan (Jeffrey Dean Morgan) para encerrar a guerra do Salvador sem derramamento de sangue.

A maioria é cética em relação a Anne, que cruza com Rick duas vezes durante sua guerra com Negan como o líder dos Catadores que vivem em ferros-velhos, com exceção de Gabriel. Certa vez, ela disse a ele: “Você pode me perguntar sobre meu passado.” “Só não me peça para lhe contar meus segredos.”

Quando as equipes de resgate começam a desaparecer e um deles parece morto, Anne é acusada e suspeita de vingar Simon (Stephen O’G) do massacre dos necrófagos na 8ª temporada. Fuja para a República Cívica com Gabriel, mas o deixa para trás quando ele ameaça contar a Rick sobre seus traficantes com pessoas em troca de suprimentos.

Ann já está desaparecendo, mas não da maneira que ela planejou: Rick é sua passagem para o CR. Quando ela resgata Rick após sua morte aparente na explosão de uma ponte, ela convence um helicóptero do CRM a levá-la para um local remoto com os feridos e agora desaparecidos de Rick Grimes.

Rick e Jadis estão de volta o Filme The Walking Dead Previsto para ser lançado nos cinemas. “Quem é Você?” Ele vai ao ar agora no AMC + e estreia no domingo, 7 de novembro, no AMC.

Rick e Jadis estão de volta o Filme The Walking Dead Previsto para ser lançado nos cinemas. "Quem é Você?" Ele vai ao ar agora no AMC + e estreia no domingo, 7 de novembro, no AMC.