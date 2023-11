Exclusivo: Nvidia adia fornecimento de novos chips de IA focados na China

Um smartphone com o logotipo da NVIDIA exibido na placa-mãe de um computador é colocado nesta ilustração tirada em 6 de março de 2023. REUTERS/Dado Rovik/Ilustração/Imagem de arquivo Obtenção de direitos de licenciamento

CINGAPURA/PEQUIM (Reuters) – O NVDA (NVDA.O) disse a clientes na China que adiará o lançamento de um novo chip de inteligência artificial projetado para cumprir as regras de exportação dos EUA até o primeiro trimestre do próximo ano, disseram duas fontes. Ele disse que está familiarizado com esse assunto.

O retardatário é o H20, o mais poderoso dos três chips focados na China desenvolvidos pela Nvidia para cumprir as novas restrições de exportação dos EUA, e pode complicar seus esforços para manter a participação de mercado na China contra rivais locais como a Huawei (HWT. primeiro), disseram as fontes.

Esperava-se que a gigante dos chips de IA com sede na Califórnia lançasse os novos produtos já em 16 de novembro, informou o boletim informativo da indústria de chips SemiAnalias este mês.

No entanto, as fontes adiantaram que o lançamento do H20 foi adiado para o primeiro trimestre do próximo ano, tendo uma delas afirmado que foi notificada de que poderá ocorrer em Fevereiro ou Março.

As duas fontes recusaram revelar as suas identidades porque a informação é confidencial. A Nvidia não quis comentar.

As fontes disseram que foram informadas de que o H20 foi adiado devido a problemas que os fabricantes de servidores estavam enfrentando com a integração do chip.

Além do H20, a Nvidia planeja mais dois chipsets para atender às novas regras de exportação dos EUA – o L20 e o L2. O L20 não enfrenta atrasos e será lançado de acordo com o cronograma original, disseram as fontes. Eles não puderam compartilhar informações sobre o status L2.

A Nvidia está apostando nos chips para ajudá-la a manter participação de mercado na China depois que foi proibida de enviar produtos, incluindo os avançados chips A800 e H800 AI, sob as regras de exportação mais rígidas de Washington.

O A800 e o H800 foram introduzidos como substitutos para clientes chineses em novembro de 2022, cerca de um mês depois de os Estados Unidos proibirem pela primeira vez a exportação de microchips e equipamentos avançados para a China.

O H20, L20 e L2 incluem a maioria dos recursos mais recentes da Nvidia para trabalho de IA, mas algumas de suas métricas de poder de computação foram reduzidas para cumprir as novas regras dos EUA, de acordo com uma análise SemiAnasis das especificações do chip.

As restrições às exportações dos EUA criaram uma oportunidade para concorrentes como a Huawei ganharem pedidos que de outra forma iriam para a Nvidia, cujas unidades de processamento gráfico dominam o mercado de IA.

A gigante chinesa da internet Baidu (9888.HK) fez um grande pedido de chips de IA da Huawei este ano, informou a Reuters este mês, citando fontes. Uma fonte disse que o Baidu fez isso antes do anúncio das restrições dos EUA porque estava se preparando para o futuro, quando não seria capaz de comprar da Nvidia.

(Reportagem de Fanny Botkin em Cingapura, Yelin Mu em Pequim e Brenda Goh em Xangai – Preparado por Muhammad para o Boletim Árabe) Edição de Jamie Freed

