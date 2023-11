Diz-se que Sam Altman está discutindo um retorno ao OpenAI com o conselho de administração da empresa

Sam Altman e Greg Brockman, dois dos principais executivos da OpenAI que deixaram a empresa após uma dramática reunião do conselho na sexta-feira, estão novamente conversando com os membros do conselho sobre o retorno à startup de IA, disseram duas pessoas familiarizadas com o assunto.

As discussões surgem na sequência de protestos depois que Altman, 38, foi destituído do cargo de CEO da OpenAI. Desde então, os investidores da OpenAI e os apoiadores de Altman pressionaram os membros do conselho da startup para reintegrar Altman, disseram seis pessoas familiarizadas com a situação. Eles falaram sob condição de anonimato porque as conversas são confidenciais.

A Microsoft, que investiu US$ 13 bilhões na OpenAI, liderava a campanha de lobby, disse uma das pessoas. Os investidores da OpenAI que expressaram apoio à reintegração de Altman também estavam dispostos a investir se ele abrisse uma nova empresa, algo que ele começou a discutir quase imediatamente após ser forçado a renunciar, disseram pessoas familiarizadas com a situação.

Não há garantia de que Altman ou Brockman serão trazidos de volta à OpenAI, disseram as pessoas. Devido à estrutura única da OpenAI – ela é controlada por uma organização sem fins lucrativos e seu conselho de administração tem autoridade para controlar as atividades da subsidiária, onde ocorre seu trabalho de IA – os investidores da empresa não têm voz formal sobre o que ou quem acontece para a inicialização. Ele dirige.