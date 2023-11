Sheryl Crow, Missy Elliott e Chaka Khan impressionam no Rock and Roll Hall of Fame

NOVA YORK (AP) – Sheryl Crow e Olivia Rodrigo iniciam 2023 Cerimônia de posse no Hall da Fama do Rock and Roll Sexta à noite e Missy Elliott encerrou o show depois de mais de quatro horas com um cenário de fazer o telhado tremer, enquanto o auditório celebrava uma forte representação de mulheres e artistas negros.

Chaka Khan, Kate Bush, o criador de “Soul Train”, Don Cornelius, The Spinners e DJ Kool Herc também foram incluídos em uma celebração do funk, art rock, R&B e hip-hop. Que comemora seu cinquentenário. A música country foi representada por Willie Nelson, o punk teve o Rage Against the Machine, o falecido George Michael representou o pop puro e Link Ray definiu os heróis da guitarra.

Membros do Hall da Fama do Rock and Roll percorreram o tapete vermelho em Nova York na noite de sexta-feira para a cerimônia anual de posse. Missy Elliott fez história como a primeira rapper feminina a ser introduzida no Hall. Outros homenageados incluem Sheryl Crow, George Michael, Willie Nelson, Rage Against the Machine e Chaka Khan. (3 de novembro)

A forte representação de artistas e mulheres negras na cerimônia deste ano aconteceu logo após a remoção do salão O cofundador da Rolling Stone, Jann Wenner, de seu conselho de administração. Weiner, que também cofundou o salão, disse que os músicos e mulheres negros “não falavam tão claramente quanto” os músicos brancos apresentados em seu novo livro de entrevistas. Mais tarde, ele se desculpou.

O talento dos novos recrutas parece mostrar o quão equivocada foi a posição inicial de Weiner. O parceiro de composição de Elton John, Bernie Taupin, recebeu aplausos quando disse maliciosamente que estava honrado em se juntar à Classe de 2023 com essas “mulheres profundamente articuladas” e “artistas negros articulados”.

Queen Latifah apresentou Missy Elliott, que se tornou a primeira artista feminina de hip-hop a ser introduzida no Rock Hall, quebrando os limites da moda e do estilo ao longo do caminho. “Nada parecia igual depois que Messi apareceu em cena”, disse Latifa. “Ela é uma pioneira sem sequer tentar.”

(Foto de Andy Krupa/Invision/AP)

Elliott então apareceu no palco do Barclays Center do Brooklyn como se estivesse lançando de uma nave espacial e com máquinas de fumaça bombeando, um show de luzes cinéticas e uma enorme tela digital rodando horas extras, ele cantou “Get Ur Freak On” e “The Rain (Supa Dupa) Fly )” “Faça” e “Passe aquele holandês” e “Perca o controle”.

“Missy vai cansar você!” Queen Latifah brincou após o set. “Esta mulher dá o seu melhor pela arte.” Elliott, que usava um chapéu brilhante, contou com a presença de sua mãe, marcando a primeira vez que viu sua filha se apresentar ao vivo.

Elliott percebeu o hip-hop feriado, 50 anos após seu nascimento em Nova York. “Estar aqui significa muito para mim”, acrescentou ela. “Estou honrada por estar numa sala com todos vocês”, disse ela sobre seus colegas recrutas.

O show começou quando Rodrigo se juntou a Crowe – ambos vestidos de preto – e trocaram versos enquanto tocavam violão. Stevie Nicks mais tarde se juntou ao Crow para tocar “Strong Enough” e Peter Frampton apareceu para ajudar a cantar “Everyday Is a Winding Road”.

Sheryl Crow se apresenta com Olivia Rodrigo. (Foto de Andy Krupa/Invision/AP)

“É como ganhar um Oscar por um roteiro que você ainda não terminou de escrever”, disse Crowe. Ela agradeceu aos pais pelo amor incondicional e pelas aulas de piano. Ela descreveu a música como um “dom universal”.

Laura Dern entrou na conversa com Crowe e chamou sua amiga de “deusa durona”. Dern disse que a indústria musical inicialmente não tinha ideia do que fazer com um cantor e compositor sulista que tocava guitarra. Mas ela aprendeu rapidamente. “Ele traçou os capítulos de nossas vidas”, disse Dern.

John Ele saiu da aposentadoria para se apresentar e brindar Armazenar. “Ele se tornou meu melhor amigo e letrista”, disse John. “Ele é sem dúvida um dos melhores letristas de todos os tempos.”

John brincou que os dois nunca brigaram em seus 56 anos juntos. “Ele ficou enojado com meu comportamento, mas isso é um fato.” John também revelou que os dois haviam acabado de terminar um novo álbum.

Os dois homens se abraçaram no palco, e Tobin disse que quando se conheceram em 1967, encontrou em John alguém que “inspira você com sua imaginação e acende seus sonhos”. John então sentou-se ao piano para cantar “Tiny Dancer”.

(Foto de Andy Krupa/Invision/AP)

Ela, Sia e Kumon acompanharam Khan em um medley de sucessos descolados que incluíam “I Feel For You”, “Ain’t Nobody”, “Sweet Thing” e “I’m Every Woman”, o último dos quais trouxe quase todos para… este lugar. Pés deles.

No palco, Khan gentilmente chamou o guitarrista Tony Maiden, membro da banda Rufus, na qual Khan apareceu no início de sua carreira. “Se não fosse pela banda, eu não estaria aqui hoje”, disse Khan.

A parte do show de Nelson ocupou boa parte da noite, com Dave Matthews tocando uma acústica “Funny How Time Slips Away”, a lenda se juntando a Chris Stapleton em “Whiskey River”, fazendo um dueto com Crow em “Crazy” e depois todos os três . Os músicos se reuniram com Nelson para “On the Road Again”, que foi aplaudido de pé.

Matheus disse Nelson, 90 anos, Ele escreveu sua primeira música quando tinha sete anos em 1940 e lançou mais de 70 álbuns. Ele navegou pela carreira lendária do músico, incluindo Farm Aid, problemas com o IRS e a preferência de Nelson pela maconha. “São pessoas como Willie Nelson que me dão esperança no mundo”, disse Matthews.

Willie Nelson, Sheryl Crow e Dave Matthews se apresentam. (Foto de Andy Krupa/Invision/AP)

Quando chegou sua vez, Nelson agradeceu à esposa, Annie, por “manter-me aqui, fazendo o que devo fazer”. “Obrigado por apreciar minha música”, acrescentou.

Andrew Ridgley Ele homenageou seu parceiro no Wham! O falecido George Michael. “Sua música foi a chave para sua empatia”, disse Ridgley. “George é um dos maiores cantores do nosso tempo.”

Michael atraiu três artistas interessantes em sua homenagem: Miguel, Carrie Underwood e Adam Levine, cada um cantando uma de suas músicas – “Careless Whisper”, “Faith” e “One More Try”.

Outro homenageado póstumo foi o criador de “Soul Train”, Don Cornelius. Um enorme banner de seu antigo programa de dança na TV foi baixado e a multidão dançou alegremente. Snoop Dogg, Questlove e Lionel Richie em um vídeo descreveram o show como um rito de passagem e um show inovador que eleva a música e a cultura negra.

Big Boi apresentou Kate Bush, dizendo ao público que eles nunca sabem o que esperar de sua música e comparando sua insistência em produzir seu próprio trabalho a ser muito hip-hop. “Quem se parece com Kate Bush?” Perguntado. “Se você está ouvindo a música de Kate pela primeira vez, por que não acreditaria que este é um artista atual?”

St. Vincent subiu ao palco para cantar “Running Up That Hill (A Deal with God)”, a canção de Bush que ganhou popularidade depois de ser apresentada no programa de TV “Stranger Things”. Bush não compareceu à cerimônia de sexta-feira.

(Foto de Andy Krupa/Invision/AP)

LL Cool J apresentou o DJ Kool Herc, apelidado de Pai do Hip-Hop. “Indiscutivelmente ninguém deu maior contribuição à cultura hip-hop do que o DJ Kool Herc”, disse LL Cool J e depois se voltou para o artista mais velho: “Ela acendeu o fogo e ainda está queimando”. Um Herc visivelmente afetado não conseguiu falar por alguns momentos antes de agradecer a seus pais, James Brown, Marcus Garvey e Harry Belafonte, entre outros.

Os Spinners, que se tornaram uma máquina de fazer sucessos com quatro sucessos de R&B número 1 em menos de 18 meses, foram homenageados com uma nova versão vestindo uma jaqueta de veludo e chapéu de feltro, que cantou “I’ll Be Around”, “Rubber Man” e “Posso, estou me apaixonando.” John Edwards e Henry Fambrough representam o grupo de cinco membros da Filadélfia.

Também incluídos no Hall como a Classe de 2023 estão Rage Against the Machine e o falecido guitarrista Link Ray. Jimmy Page, do Led Zeppelin, prestou homenagem a Wray com uma versão virtuosa de “Rumble”, do falecido deus da guitarra, usando uma guitarra de braço duplo. O palco foi posteriormente preenchido com cantores, incluindo John, Crowe e Brittany Howard cantando a música da banda “The Weight” em homenagem ao falecido. Robbie Robertson.

Ice-T apresentou a banda ativista de punk rock Rage Against the Machine – “o rock balança o barco”, disse ele – e o guitarrista Tom Morello exortou o público a lutar por um mundo “sem concessões ou desculpas”.

Os artistas devem ter lançado a sua primeira gravação comercial pelo menos 25 anos antes de serem elegíveis para a definição. Os indicados foram votados por mais de 1.000 artistas, historiadores e profissionais da indústria musical.

A ABC irá transmitir um especial com destaques da performance e momentos icônicos no dia 1º de janeiro.

___

Mark Kennedy está aqui http://twitter.com/KennedyTwits