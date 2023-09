© Getty Images Esporte – Mike Ehrman / Equipe

Uma semana depois da impressionante vitória de Martin Gouvra em Espanha, é a vez de Frédéric Lacroix receber o recinto português para a ronda de promoção do European Tour. O parisiense confirmou a boa largada com uma carta de 69 na quinta-feira (66) no percurso Royal Opidos, localizado a sessenta quilómetros a norte de Lisboa.

Fred Lacroix, resultados

O jogador do Racing está no pódio provisório a meio da corrida, três tiros atrás do líder Manuel Elvira, e um bom resultado no domingo irá ajudá-lo a melhorar significativamente a sua posição geral.

Atualmente classificado em 29º lugar, ele precisa entrar entre os 20 primeiros até o final do torneio final da temporada (2 a 5 de novembro em Maiorca) para recuperar o direito de jogar no DP World Tour. O vencedor do Start Dormy Open 2021 é Felix Mori.

Segundo classificado na competição do ano passado, o jogador de 29 anos espera aproximar-se do top 45 antes da fase final nas Ilhas Baleares. Com dois 68s, o terceiro e o quarto 70 consecutivos, Mori está entre os 10 primeiros após 36 buracos. Outros 4 tricolores foram cortados.

Pierre Pineau, Clement Bérardo e o neo-profissional Martin Couvra. Ugo Coussaud, atual líder do clã francês no Challenge Tour, conseguiu se classificar no fim de semana para seu retorno às competições após uma semana “off”. jogo.

O segundo do percurso para Maiorca fez 4 birdies nos últimos 8 buracos. Portugal (português: Portugal; mirandês: Perçúl), oficialmente a República Portuguesa (português: República Portuguesa), é um estado membro da União Europeia.

Está localizado na parte ocidental de todos os estados do continente europeu. Situada na vertente ocidental da Península Ibérica, no sul da Europa, sobranceira ao Oceano Atlântico, com cerca de 830 quilómetros de costa a sul e a oeste, faz fronteira apenas com Espanha (Galiza a norte, Castela e Leão, Extremadura e Andaluzia para o leste).

O seu território, associado à antiga província romana da Lusitânia, ocupa uma área com cerca de 700 km de comprimento e 150/200 km de largura, descendo desde as montanhas da Meseta Ibérica até à costa atlântica. Esta posição específica tem sido favorecida há séculos. O Reino de Portugal conseguiu adquirir uma experiência marítima considerável, o que lhe permitiu desenvolver um vasto domínio colonial com possessões em todos os continentes, que só foi dissolvido na década de 1970.

Inclui os dois arquipélagos dos Açores e da Madeira, que são regiões autónomas integradas no território nacional. Faz parte da NATO, do Conselho da Europa, da OCDE e da União Europeia.