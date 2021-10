Pode levar 3 anos para que os estoques de barcos voltem ao normal

fabricante de barco BrunswickO CEO David Foulkes disse à CNBC que suas ações provavelmente ficarão mais baixas do que o normal nos próximos anos Jim Cramer Quinta-feira.

Foulkes disse em uma entrevista no “Mad Money”. Ele acrescentou: “Embora estejamos aumentando a capacidade, porque os estoques de campo estão tão baixos … provavelmente levará três anos antes que os níveis de estoque de campo voltem a estar onde deveriam estar.”

As vendas de barcos aumentaram no ano passado durante a pandemia do coronavírus, enquanto as pessoas se aglomeravam para recreação ao ar livre. Esse interesse crescente em barcos continuou, como evidenciado em parte pelas vendas da Brunswick no terceiro trimestre, com aumento de 15,7% ano a ano, para US $ 1,43 bilhão, A empresa disse na quinta-feira.

Mais evidências dessa forte demanda, segundo a Volks, chegaram nesta quarta-feira à Fort Lauderdale International Boat Show na Flórida. Para a marca Boston Whaler, “as vendas no primeiro dia aumentaram 50% em comparação com o mesmo show do ano passado”, disse ele.

“Mesmo com as longas esperas, as pessoas estão realmente ansiosas para conseguir um barco e, obviamente, queremos conseguir o máximo possível”, disse ele.

As ações da Brunswick subiram 3,74% na quinta-feira, fechando em US $ 93,80. As ações subiram 23% até agora, colocando o valor de mercado da Brunswick em cerca de US $ 7,3 bilhões.