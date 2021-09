Evento da Apple em setembro de 2021 – iPhone 13, Apple Watch 7 e mais

O evento de 2021 da Apple finalmente chega amanhã, 14 de setembro, e esperamos ver o lançamento do iPhone 13, Apple Watch 7 e muito mais. Em outras palavras, tem que ser grande e agora é oficial. A transmissão na Califórnia acontecerá no dia 14 de setembro às 13h EDT / 10h PT.

A maioria das evidências aponta para a descoberta do novo iPhone 13E Apple Watch 7 E AirPods 3. Também podemos ver o novo iPad 9 e talvez até iPad mini 6. A maioria dos relatórios indica que novos MacBooks chegarão mais tarde.

No ano passado, a Apple dividiu seus lançamentos em uma série de palavras-chave padrão e, embora ainda esperemos vários eventos da Apple antes do final de 2021, o lançamento de setembro será aquele em que a maioria das pessoas está interessada.

Como eventos anteriores da Apple, este evento será, por padrão, transmitido do Apple Park. Após o evento de setembro, a Apple poderia retornar em outubro ou novembro (ou ambos) com outros rumores de produtos como MacBook Pro 2021 (14 polegadas), MacBook Pro 16 polegadas 2021E novos iPads.

Na verdade, a ideia de que O evento da Apple em setembro pode ser o primeiro de muitos neste outono Mais credibilidade foi concedida esta semana, quando alguém descobriu que o hash do evento foi adiado para dezembro de 2021 – o que significa que a Apple pode ter a intenção de usá-lo novamente.

De qualquer forma, a variedade de dispositivos que chegam significa que há momentos emocionantes à espera dos fãs da Apple. Mas há muito mais para acompanhar, então descrevemos tudo o que você precisa saber sobre o evento de 14 de setembro, além de como assisti-lo. Também incluímos os planos restantes do Apple Event 2021 abaixo.

O evento da Apple acontecerá em 14 de setembro às 13h ET / 10h PT e será transmitido do Apple Park.

A Apple diz que você poderá assistir ao evento da Apple ao vivo em Apple.com e também será transmitido no YouTube. Nosso guia para Como assistir a um evento da Apple Ele contém todos os detalhes de como configurá-lo no dia.

Evento da Apple: iPhone 13

(Crédito da imagem: EverythingApplePro)

O que a Apple mais espera em 2021 é o lançamento do novo iPhone. E graças a vários relatórios e vazamentos, temos uma boa ideia do que esperar de iPhone 13 Alinhados.

Achamos que há quatro modelos de iPhone 13 chegando nos mesmos tamanhos de iPhone 12. Todos os quatro modelos devem apresentar grau menor, chip A15 Bionic mais rápido, Baterias maiores E Melhoria 5G. Os modelos do iPhone 13 Pro podem obter um arquivo Sempre mostrar opçãoE Taxas de atualização dinâmica de 120 Hz E a lente ultra-grande angular também foi aprimorada.

Existem alguns rumores duvidosos circulando. Embora o TouchID na tela seja considerado proibido, A Apple está testando dispositivos de identificação facial recondicionados que funcionam com máscaras, tornando mais fácil para as pessoas chegarem ao iPhone quando parte do rosto está coberta. Além disso, de acordo com o analista da Apple, Ming-Chi Kuo, iPhone 13 terá comunicações via satélite-Permitir que o telefone envie mensagens sem um grupo de celular tradicional; Supostamente, esse recurso funcionará como parte do novo recurso de mensagens de emergência.

Veja nosso guia para 7 maiores rumores do iPhone 13 que você deve conhecer Para uma análise mais aprofundada dos novos recursos potenciais do iPhone, e Análise beta do iOS 15 Para todas as atualizações confirmadas a caminho. Também coletamos tudo que sabemos sobre câmeras do iPhone 13 Entusiastas da fotografia em smartphones.

Evento da Apple: Apple Watch 7

(Crédito da imagem: John Prosser e Ian Zelbo)

o Apple Watch 7 devemos ser Melhor Apple Watch distância. Não vimos muito Emocionante Apple Watch 7 vazamentos Como o iPhone 13, mas sabemos algumas mudanças potenciais.

Para começar, o Apple Watch maior pode ser redesenhado em anos. Diga muito para o chassi de tela curva – em vez disso, várias fontes dizem que o Apple Watch 7 contará com molduras planas para acompanhar melhor a linguagem de design do iPhone. o Apple Watch 7. Tela Também seria estável e poderia se beneficiar de “Nova tecnologia de laminaçãoIsso levanta o mostrador do relógio perto da tampa superior.

Outro boato de um vazamento no site chinês Weibo diz que o arquivo. Apple Watch 7 estará disponível em dois novos tamanhos maiores: 41 mm e 45 mm. Será maior do que os tamanhos de 40 mm e 44 mm no Apple Watch 6 e Apple Watch SE. Os tamanhos maiores, junto com o novo Processador de dupla face S7Finalmente, pode oferecer um aumento na vida útil da bateria.

Bastará que o Apple Watch 7 seja a versão O melhor smartwatch Inclusivo? Mesmo se não notarmos essas grandes mudanças no design, o relógio ainda carregará watchOS 8. O mais recente software vestível traz um novo aplicativo Mindfulness, alertas de chuva, suporte para teclas numéricas, vários temporizadores e muito mais.

Relatório reivindicado Apple Watch 7 pode estar atrasado Devido a problemas de produção, o que torna incerto quando a Apple lançará e enviará seus mais recentes produtos vestíveis. Mas uma nova nota para o investidor escrita pelo analista Ming-Chi Kuo diz que o novo smartwatch voltou a ser lançado em setembro.

Evento da Apple: AirPods 3

(Crédito da imagem: Gizmochina)

finalmente , AirPods 3 Parece que deve estrear em setembro. depois do sucesso AirPods Pro E AirPods Max, A Apple pode fortalecer sua reivindicação de Melhores fones de ouvido sem fio Vire com uma atualização para os fones de ouvido básicos.

o AirPods 3 supostamente entrou em produção em massa em agostoEnquanto Apple Ao mesmo tempo, ele reduziu a produção de AirPods da geração atual. Mas com o aumento das vendas de AirPods falsos, é difícil avaliar a precisão de outros vazamentos.

Alguns relatórios dizem que o modelo mais recente irá Parece o AirPods Pro sem as pontas de orelha, enquanto outros sugerem AirPods 3 Já terá pontas auriculares flexíveis. Existem relatos conflitantes sobre a inclusão do cancelamento de ruído ativo também.

A maioria dos principais recursos do AirPods 3 provavelmente virá como parte das atualizações do iOS 15. Os alto-falantes poderiam obter suporte Dolby Atmos e áudio espacial para criar uma experiência mais cinematográfica. Também esperamos suporte para troca automática, estabilização de fones de ouvido para amplificação de som suave e ajustes de frequência, e Hearing Health, que foi atualizado para enviar notificações quando você estiver ouvindo música muito alta.

Evento da Apple em outubro de 2021: o novo MacBook Pro, iPad e mais

O Apple Apalooza provavelmente será lançado em outubro ou até novembro. Ao contrário do evento de setembro, que se concentra em dispositivos móveis e danos, este pode se concentrar em iPads e Macs. Sabemos que a Apple está trabalhando em modelos atualizados dentro das duas famílias de produtos.

Espera-se que dois novos MacBooks tragam um redesenho externo de ponta plana e uma reforma interna com M1X Fatia de maçã de silicone. Espere dois modelos em MacBook Pro 2021 de 14 polegadas E MacBook Pro 2021 de 16 polegadas. O de 14 polegadas terá um novo tamanho e espera-se que ambos os sistemas apresentem telas de LED pequenas e impressionantes.

Presente MacBook Pro M1 Excelente, mas sempre há espaço para melhorias. A Apple pode desafiar Dell XPS 13 para ganhar um lugar em Melhor laptop lista com Webcam muito melhorada E HDMI traseiro.

O único problema pode ser o preço, com um boato recente apontando para o futuro O MacBook Pro de 14 polegadas custa a partir de US $ 1.799. Mas não temos certeza de quão confiável é esse conselho.

Para iPads, podemos ver um novo iPad mini e um novo iPad de baixo custo, e talvez iPad 9. o iPad mini 6 Você pode obter um design de tela inteira para o iPad Pro, bem como um arquivo Tela maior de 8,5 a 9 polegadas. O preço do iPad 9 pode começar em US $ 299 e oferecer melhorias significativas de desempenho em comparação com Apple iPad 2020.

Eventos da Apple: o que vem a seguir?

O novo iPhone 13, Apple Watch 7, AirPods 3, Macbook Pro, iPad mini 6 e iPad 9 devem nos levar ao final de 2021. Não é incomum para a Apple fazer um lançamento de produto surpresa no final de dezembro, embora possa. vem por meio de um comunicado de imprensa, em vez de um evento. Pode ser Mac mini 2021 ou MacBook Air 2021Ou talvez algo mais experimental.

Outros produtos dos quais ouvimos falar incluem os primeiros rumores sobre AirPods Pro 2, o que pode ser dito que é devido à atualização. Mais no horizonte copos de maçã ou um Apple VR e fone de ouvido de realidade mista. E Apple Car Pode acontecer em algum ponto da estrada.

Tim Cook está supostamente planejando deixar o cargo após Outro ótimo produto Ela se desdobra em algum momento entre 2025 e 2028, portanto, pelo menos uma dessas inovações pode demorar alguns anos.

Portanto, fique atento ao Guia do Tom, porque estamos de olho nos eventos da Apple.