Novos drivers adicionam acesso à memória que aumenta o desempenho para GPUs AMD legadas

As versões do driver de GPU geralmente não são interessantes; Eles geralmente corrigem bugs, aumentam o desempenho em alguns jogos e adicionam suporte para novas GPUs. Mas os proprietários da última geração de placas gráficas AMD Radeon RX série 5000 devem prestar atenção ao que hoje Liberação de adrenalina 21.9.1. Esta atualização adiciona suporte para AMD.Memória de Acesso InteligenteRecurso (SAM) para GPUs mais antigas. A AMD afirma que o recurso pode melhorar o desempenho dos jogos em até 15% em alguns jogos.

O suporte a SAM era anteriormente limitado à série Radeon RX 6800 (e à série GeForce RTX 3000 da Nvidia, que oferece suporte a um recurso praticamente idêntico que a Nvidia chama barra de tamanho) Além da GPU e dos drivers apropriados, você também precisará executar um processador compatível em um chipset compatível: um processador Intel Core de 10ª ou 11ª geração em uma placa-mãe da série 400 ou 500 ou uma CPU da série Ryzen 3000 ou 5000 em uma placa-mãe 400 ou 500.

Esteja você falando sobre SAM ou BAR redimensionável, todos os nomes diferentes referem-se à mesma funcionalidade do PCI Express. Normalmente, o processador do seu computador só pode acessar diretamente 256 MB da memória de vídeo da GPU por vez, e a memória requer que ativos maiores sejam divididos em partes menores para transferência. A barra de redimensionamento remove esse limite e melhora significativamente o desempenho em alguns jogos. uma Teste TechSpot 36 jogos Com uma GPU RX 6800 e um processador Ryzen 5950X, observe uma melhoria de até 20 por cento dependendo do seu jogo e configurações. No entanto, para a maioria dos jogos, o desempenho melhorou muito menos ou nada melhorou. Alguns jogos mostraram uma queda de desempenho com o SAM habilitado, mas não o suficiente para tornar nenhum jogo impossível de jogar.

Mesmo com novos drivers e hardware compatível, os usuários de PCs existentes precisarão passar por alguns obstáculos para garantir que aproveitem as vantagens da Memória de Acesso Inteligente. Comece instalando as atualizações de BIOS mais recentes para sua placa-mãe (os fabricantes de placas-mãe começaram a adicionar suporte para BAR redimensionável e SAM no final de 2020 e início de 2021). Em seguida, insira as configurações do BIOS e habilite o recurso; Dependendo da sua placa-mãe, ela pode ser chamada de “barra de redimensionamento” ou “memória de acesso inteligente”. Ou o fabricante da placa-mãe pode chamá-lo de algo estranho e desconhecido para uma GPU como a “Memória de acesso inteligente” da ASRock. Você também pode precisar ativar um recurso separado, mas relacionado, chamado “Decodificação Acima de 4G”.

A AMD afirma que a versão 21.9.1 do driver Adrenalin é Também o primeiro a oferecer suporte oficial ao Windows 11 E adiciona suporte para CPUs da série Ryzen 5000 que fazem overclock automaticamente quando emparelhadas com uma GPU da série RX 6000. O overclock de processadores Ryzen no Windows geralmente requer “Mestre Ryzen‘, que suporta uma ampla gama de processadores e não se importa com qual GPU você está usando.