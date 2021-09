PlatinumGames quer usar Port Star Fox Zero para o Nintendo Switch

PlatinumGames gostaria de portar Star Fox Zero do Wii U para Switch, mas gostaria de honrar os desejos da Nintendo e de Miaymoto por uma versão atualizada.

Conversando com VGC, O chefe do estúdio PlatinumGames, Atsushi Inaba, disse que estaria interessado em trazer Star Fox Zero de 2016 para o switch – que continua sendo um dos poucos jogos famosos do Wii U que não foi capaz de fazer a mudança ao lado de The Legend of Zelda: Wind Waker e Twilight Princess – se a Nintendo quisesse. No entanto, qualquer “mudança potencial depende do Sr. Miyamoto”.

“Não é ótimo se as pessoas não podem jogar jogos antigos porque não têm plataforma, então é claro que, se possível, gostaríamos de trazer qualquer um desses jogos antigos para plataformas mais novas”, disse ele. “Depende do que está lá fora no reino real das possibilidades, mas sim, se a oportunidade surgir, isso é definitivamente algo que gostaríamos de considerar.”

“O importante a lembrar é que, uma vez que é o endereço IP da Nintendo, as ideias vêm do próprio Miyamoto-san. Temos que respeitar o que Miyamoto-san quer fazer.” Continue para Annaba. “Claro, na época havia muita discussão entre Platinum e Nintendo, mas se a oportunidade de trazer Star Fox Zero para o Switch novamente aparecer, será sobre o que ele gostaria de fazer naquela oportunidade, e de claro que respeitaremos isso novamente. ”

Star Fox Zero deve ser mais do que uma simples porta, já que a versão Wii U apresenta jogadores que usam uma tela de TV e um gamepad Wii U para jogar. A TV deve ser o tradicional jogo Star Fox em terceira pessoa, enquanto a tela do Wii U fornece uma visão da cabine que foi usada para dirigir e usar os controles de movimento.

Em nossa análise de Star Fox Zero, dissemos que esta era uma das partes mais fracas do jogo.

“O problema surge quando se tenta manter o controle enquanto move os olhos entre as duas telas, especialmente porque as perspectivas afetam a maneira como você mira.” Jose Otero do IGN escreveu. “Embora a TV ofereça um campo de visão maior, às vezes, usando-a para tirar uma foto inútil que parece que deveria acertar, você perderá completamente. Nesses casos, você precisa olhar para baixo no GamePad para alinhar uma foto precisa e, em seguida, olhe para trás para sentir o que está ao seu redor e siga em frente. “.

Os novos recursos do Star Fox Zero receberam críticas mistas de outras pessoas da indústria, incluindo Giles Goddard, um dos programadores do Star Fox SNES. Ele disse que estaria muito interessado em trabalhar em outro Star Fox, mas um que “o reconectasse muito e não em truques como, você sabe, coisas que Star Fox Zero tem, e talvez não coloque de graça. O roaming aspectos e coisas assim. ”

