Evenepoel faz declaração ousada na abertura da temporada em Portugal

O único jogador corajoso o suficiente para lhe dar uma corrida, o talentoso mexicano Isaac del Toro, de 20 anos (Emirados Árabes Unidos), chegou a 43 segundos de Evenpoel naquele dia, antes de decidir arbitrariamente contra aquele piloto. Será a melhor parte do Valor e voltará ao pelotão. A única batalha pelo segundo lugar foi vencida por Vito Brete, da Intermarche-Vandy, 1:48 atrás do seu compatriota belga. Ele ultrapassou Simone Velasco (Astana Cazaquistão) na linha.

A declaração de Evenepoel foi certamente ouvida em alto e bom som pelos pilotos, Tataj Bokakar (UAE Team Emirates), Jonas Vingegaard (Visma – lease a Bike) e Primož Roglič (Alpecin-Deceuninck), entre os seus principais rivais no Tour de France do ano . Tanto Pogačar quanto Vingegaard começaram as temporadas de 2023 em grande estilo, vencendo quase todas as corridas que iniciaram na primavera passada (até a derrota do esloveno em Liège-Bastogne-Liège), e Evenepoel fará questão de mostrar que é igual a eles.

Ninguém duvida que ele é um dos melhores pilotos de um dia e de etapa do mundo. Seus problemas no Tour se chamam Isola 2000 e Col de la Guillole. Estes são os nomes dos morros a serem escalados no final dos níveis 19 e 20, que são longos e íngremes. Evenpoel ainda não provou que pode competir com Pogačar e outros em subidas tão exigentes. A Figueira teve cinco subidas classificadas nos 80 quilómetros finais, mas a mais longa teve apenas 2,3 quilómetros. Só o belga sabia como eram fáceis para ele e como estava cansado de escalá-los. Semana que vem Volta Avo Algarve Embora o seu rival mais difícil naquela corrida de cinco etapas pareça ser o belga Vaud van Aert (Wisma-Lease A Bike), ele pode nos contar mais, embora pareça mais interessado nos clássicos e nas vitórias das etapas deste ano.

E por falar em Van Aert, ele estreou na corrida de estrada na Clasica de Ameria um dia depois de Evenpoel. Seu desempenho naquela corrida de 192 km, projetada para velocistas, foi uma vantagem para o velocista de 22 anos da equipe, Olaf Kooij. Van Aert desempenhou o seu papel perfeitamente, passando por um pelotão caótico de 500m para se juntar ao jovem holandês, deixando depois os rivais de Kooijn comendo poeira com uma velocidade incrível. A vitória parecia inevitável, mas Gooij, mostrando a sua inexperiência, comemorou um pouco cedo e Matteo Mozetti (Q36.5 Pro Cycling) foi apanhado. Matteo Trentin, da Tudor Pro Cycling, terminou em terceiro.

Finalmente, Ricardo Contreras, do Nu Colombia, foi um vencedor popular nas seis etapas do Tour da Colômbia que terminou no domingo. Richard Carapaz, da EF Education – Easy Post, terminou em segundo, 6 segundos atrás do vencedor, com outro equatoriano Jonathan Caicedo (Petrolike) em terceiro, 26 segundos atrás. Embora tenha terminado em quinto, a 1:01, Egan Bernal, dos Granadeiros INEOS (correndo com as cores do seu país), desempenhou um papel importante na vitória do compatriota Jonathan Restrepo na fase final, negando-lhe a liderança na corrida final. Frustrado, Carabás vence a etapa.