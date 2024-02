Salário mínimo e salário médio em Portugal

Em 2024, Portugal fixou o seu salário mínimo em 820 euros por mês, refletindo ajustes anuais baseados no custo de vida, na produtividade nacional e nas políticas fiscais do governo. No entanto, em fevereiro de 2024, o salário médio em Portugal era de 1.463 euros. De acordo com RTP.ptRessaltando a disparidade no custo de vida, que aumentou significativamente nos últimos anos.

Especialmente em Lisboa, o mercado de arrendamento é tão apertado que é cada vez mais difícil encontrar um apartamento por menos de 1.000€ por mês. Esta pressão económica tem levado a que muitos indivíduos, especialmente a população mais jovem, tenham tendência a viver com os pais ou em situações de habitação partilhada, por vezes partilhando espaço com outros casais.

O salário mínimo de Portugal é um dos mais baixos da Europa, contribuindo para a baixa visibilidade do país como destino de oportunidades de emprego, especialmente para a geração mais jovem. Isto levou a uma migração significativa de jovens, muitos deles em busca de oportunidades com melhores salários no estrangeiro.

No entanto, nem tudo é sombrio. Alguns setores, como a tecnologia, a energia, os serviços financeiros e os seguros, oferecem salários competitivos comparáveis ​​aos de outros países. Mas, em geral, os níveis salariais são baixos e as oportunidades de emprego são limitadas, especialmente para quem não fala português. Muitos expatriados trabalham em call centers ou organizações internacionais onde as barreiras linguísticas são mínimas.

Dadas estas condições económicas, Portugal tornou-se um destino mais atraente para reformados e trabalhadores remotos do que para quem procura emprego tradicional.

O visto de nómada digital do país permite aos titulares de passaportes não pertencentes à UE/EEE/Suíça tirar partido da qualidade de vida de Portugal, ao mesmo tempo que têm a flexibilidade de trabalhar remotamente, enquanto ganham com economias com moedas fortes.

Sobre o salário mínimo

A abordagem de Portugal para a fixação do salário mínimo envolve um comité tripartido composto por ministros do governo, representantes sindicais e líderes sindicais. Este grupo reúne-se anualmente para negociar o salário mínimo, muitas vezes chegando a um compromisso que reflete os diversos interesses destes grupos.

Existem três taxas de salário mínimo no país: uma taxa nacional e taxas ligeiramente diferentes para os Açores e a Madeira, refletindo a variação do custo de vida nestas regiões. É importante notar que Portugal calcula o salário mínimo com base em 14 pagamentos por ano, em vez do padrão 12, que inclui pagamentos adicionais para férias e verão.

Apesar do salário mínimo baixo, Portugal aplica sanções severas ao incumprimento, sublinhando o compromisso do governo em proteger os direitos dos trabalhadores. Os empregadores que violam as leis do salário mínimo enfrentam sanções significativas, enfatizando a importância de respeitar as normas laborais.