Ucrânia lançou um contra-ataque ‘bem-sucedido’ em Kharkiv, que poderia empurrar as fronteiras da Rússia: think tank dos EUA

ucraniano As tropas estão lançando com sucesso um contra-ataque em Kharkiv e em breve podem empurrar as forças russas para as fronteiras da Rússia, de acordo com um think tank dos EUA.

O Instituto de Estudos da Guerra (ISW), um grupo com sede em Washington, D.C., disse no sábado que as forças russas estão se retirando da região nordeste de Kharkiv e destruíram notavelmente várias pontes em um esforço para “uma ofensiva ucraniana bem-sucedida”.

“Os exércitos geralmente só destroem pontes se decidirem em grande parte que não tentarão cruzar o rio na outra direção tão cedo; portanto, é improvável que as forças russas iniciem operações para retomar os subúrbios do nordeste de Kharkiv, libertados pelas forças ucranianas em um futuro próximo. ”, dizia o relatório.

O sucesso militar da Ucrânia em Kharkiv pode levar a uma mudança estratégica na RússiaO relatório disse que as forças estão impedindo que os reforços agora necessários em Kharkiv forneçam apoio em outras áreas.

Ela acrescentou que esses potenciais reforços, no entanto, podem não ser suficientes para a Rússia reocupar a área.

“Dada a taxa atual de avanço ucraniano, as forças russas podem não conseguir impedir que as forças ucranianas cheguem à fronteira russa, mesmo com reforços adicionais”, acrescentou. Relatório Ela disse.

“A contra-ofensiva ucraniana mostra capacidades ucranianas promissoras e pode estabelecer condições para novas operações ofensivas no nordeste de Kharkiv Oblast”, acrescentou o relatório.

Na região sudeste da Ucrânia, Rússia exército Tomou Mariupol e em breve poderá anexar Kherson ou declarar a independência da região da Ucrânia, como fez em Donetsk e Luhansk, segundo um relatório da ISW.

E o relatório continuou: “Por todas as indicações, as forças russas anunciarão o estabelecimento da República Popular de Kherson ou talvez a anexação do território de Kherson pela força em um futuro próximo e intensificarão as medidas de ocupação em Mariupol”. As forças russas estão aumentando sua presença de segurança em Kherson e Mariupol.

O relatório concluiu que os políticos pró-russos em Kherson também estão fazendo campanha para que a região “busque se tornar um objeto da Rússia”, que “se assemelhará a algo próximo à Crimeia em termos de ritmo de desenvolvimento”.