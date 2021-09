Estudo mostra que os holandeses são as pessoas mais altas do mundo – mas estão diminuindo | Holanda

Talvez tenha sido apenas um indício de satisfação pelo fato de o Escritório Holandês de Estatísticas Nacionais ter confirmado que homens e mulheres Holanda Eles continuam sendo as pessoas mais altas do planeta. Mas os estatísticos do governo tinham motivos para relatar outro possível desenvolvimento de modéstia: os holandeses estão encolhendo.

Nas últimas seis décadas, os habitantes das terras baixas ficaram de frente no topo da tabela da liga global, com os dados mais recentes mostrando que a altura média de um homem de 19 anos era pouco mais de 6 pés (182,9 cm) em 2020, enquanto as mulheres Os nascidos no mesmo ano mediam 169,3 cm.

A descoberta do Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), uma instituição governamental, significa que a Holanda mantém seu status elevado, que detém desde 1958, desculpado para um tiro em 1967, quando homens nascidos naquele ano entraram em um miserável segundo. em ordem.

Mas com base em pesquisas de 719.000 pessoas com idades entre 19 e 60 anos, a CBS teve que relatar que, após um período de aparente estagnação e deflação, os homens holandeses nascidos em 2001 são em média 1 cm mais baixos do que a geração nascida na Holanda em 1980, e as mulheres holandesas são 1,4 cm menores. Análises posteriores indicam que nem tudo isso pode ser explicado por pessoas que vêm de outros países para a Holanda.

Os estatísticos do governo explicaram: “O declínio se deve em parte ao aumento da imigração de novas populações mais curtas e de crianças nascidas dessa população na Holanda.”

Mas o crescimento também parou nas gerações em que ambos os pais nasceram na Holanda e nas gerações em que os quatro avós nasceram na Holanda. Homens sem origem imigrante não estão ficando mais altos, e mulheres sem origem imigrante estão apresentando uma tendência de queda ”.

Os cientistas foram rápidos em oferecer explicações em potencial, e até mesmo curas, para a crise de altitude do país.

O Dr. Gert Stolpe, da Escola de Ciências Sociais e Comportamentais da Universidade de Groningen, disse que, embora as teorias até agora fossem apenas suposições, ele estaria interessado em ver se a crise econômica em 2007 poderia ter surtido efeito.

“Talvez coisas como a crise financeira significaram que algumas das crianças cresceram em condições piores do que as coortes anteriores”, disse ele. “Ou talvez a desigualdade tenha aumentado: sabemos que a desigualdade afeta a altura média, e as condições mais precárias da infância levam a menos crescimento na direção vertical.”

Ele sugeriu que a descoberta de uma tendência semelhante nos Estados Unidos sugere que o aumento do consumo associado a fast food não saudável pode ser um fator.

“Talvez as dietas tenham mudado”, disse Stalb. As dietas nos últimos anos podem ter contido menos nutrientes importantes para o crescimento. Acredita-se que esse seja o motivo da deflação dos americanos. Dietas pobres, mais calorias, mas menos nutrientes. Mais suposições, a diminuição na altura pode ser devido a mais pessoas deixando produtos de origem animal em suas dietas. Mas, novamente, não há nenhuma evidência para isso. “

No entanto, Stulp não descartou a mudança para alimentos mais saudáveis ​​para ajudar os holandeses a manter a liderança – e crescer novamente. “Embora, é claro, haverá limites fisiológicos”, disse ele. “As pessoas não vão realmente atingir uma altura média de três metros.”

No entanto, os dados são um lembrete sóbrio aos holandeses de que nada permanece igual para sempre. Mais de um século atrás, as pessoas mais altas ainda estavam principalmente nas Américas do Norte e do Norte EuropaA Suécia e a Noruega estão orgulhosamente acima de tudo.

Somente na primeira metade do século XX a Holanda experimentou um incrível surto de crescimento, atingindo grandes altitudes na década de 1950.

A altura média dos holandeses nascidos em 1930 era de 175,6 cm. Os nascidos em 1980 atingiram 6 pés (183,9 cm) – um aumento de 8,3 cm em 50 anos. A geração de mulheres nascidas em 1930 tinha uma média de 5 pés e 5 polegadas (165,4 cm), enquanto as nascidas em 1980 tinham uma média de 5 pés e 7 polegadas (170,7 cm), que tem cerca de 5,3 cm de altura.

O UK Office for National Statistics não coleta rotineiramente dados sobre altura, mas o estudo privado mais recente em 2010 indicou que a altura média de um homem na Inglaterra e no País de Gales era de 5 pés e 9 polegadas (175,3 cm) e uma mulher tinha 5 pés 3 polegadas (161,6 cm)).

A pesquisa indicou que, além de desfrutar de uma dieta melhor do que nos séculos anteriores, o experimento holandês foi impulsionado pela seleção natural: as pessoas com mais filhos eram homens altos e mulheres de estatura média. Em comparação com suas contrapartes em outros países onde as mulheres geralmente tendem a ter menos filhos, as holandesas mais altas na Holanda também estão reproduzindo com mais frequência.

No entanto, há uma diferença notavelmente grande de altura entre as pessoas do Norte e do Sul da Holanda. Os homens da Frísia, no norte, têm uma vantagem consistente de 3 a 3,5 cm sobre seus compatriotas em Limburg, no sul. Isso se reflete entre as mulheres, onde a diferença foi de cerca de 3 cm.