Dinamarca proíbe presos condenados à prisão perpétua de iniciarem novos tratamentos românticos | Dinamarca

Os prisioneiros que cumprem pena de prisão perpétua na Dinamarca devem ser impedidos de iniciar novos relacionamentos românticos depois que foi descoberto que um jovem de 17 anos se apaixonou por Peter Madsen, O assassino do jornalista Kim Wol, enquanto ele estava na prisão.

Durante os primeiros 10 anos de prisão, os contactos de longa duração com os reclusos, por correio, telefone ou Internet, serão limitados a pessoas que já conheciam antes de entrarem na prisão, ao abrigo da legislação introduzida pelo governo liderado pelos social-democratas.

“Vimos exemplos abomináveis ​​nos últimos anos de prisioneiros que cometeram crimes hediondos ao contatarem jovens para ganhar sua simpatia e atenção”, disse o ministro da Justiça, Nick Hikrupp. “Obviamente, isso tem que parar.”

O projeto de lei de seis pontos, que tem o apoio da oposição de centro-direita e deve entrar em vigor em janeiro, também deixaria de permitir que prisioneiros de longa duração postassem livremente sobre seus crimes nas redes sociais ou os discutissem em um podcast.

Atualmente, presidiários de longa data podem escrever, ligar e receber visitas de pessoas que não conheciam antes de sua prisão e compartilhar detalhes de seus crimes online. Hekrupp disse que as prisões não deveriam servir como “centros de namoro ou plataformas de mídia para se gabar de crimes”.

O projeto de lei surge depois de um clamor público sobre a forma como Madsen, que matou e depois desmembrou Wall em 2017 quando foi encontrá-lo em seu submarino feito em casa, conseguiu estabelecer relações com pelo menos duas mulheres enquanto elas estavam na prisão.

O inventor que foi condenado por homicídio premeditado, agressão sexual agravada e profanação de cadáver, mas apenas Ele confessou ter matado Wall Em um documentário de TV no ano passado, ele conheceu e se casou em 2020 com Jenny Corbin, 39, uma artista russa na Finlândia, após correspondência e visitas que começaram logo após sua condenação em abril de 2018.

Madsen também tinha um relacionamento por telefone e por escrito com Camilla Corsten, que ligou para ele pela primeira vez quando ela era uma estudante de 17 anos em 2017 e No ano passado, ele disse à estação de rádio pública dinamarquesa DK Em uma entrevista sentimental, ela estava “totalmente apaixonada por ele”.

Especialistas em direitos humanos disseram esperar desafios à nova lei. Diante disso, Jens Elo Ritter, da Universidade de Copenhagen, disse à BT que a proposta de proibição de novos relacionamentos “conflitaria o direito dos prisioneiros à vida privada”, enquanto a proibição de declarações públicas poderia “levantar questões sobre censura”.

Wal que escreveu sobre isso Vigia E o The New York Times, visto vivo pela última vez no submarino Nautilus, em 10 de agosto de 2017. Seu torso decepado foi encontrado flutuando na costa de Copenhague 10 dias depois de ter sido dado como desaparecido. Sua cabeça, pernas e roupas foram descobertas em bolsas no mar em outubro.

Madsen, que foi resgatado pouco antes do naufrágio do navio, inicialmente afirmou ter colocado o jornalista em terra. Então, ele mudou sua história, dizendo que ela morreu quando um cobertor pesado caiu acidentalmente em sua cabeça durante a curta viagem no submarino de 17 m (56 pés).