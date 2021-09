Samoa Americana relata seu primeiro caso de COVID-19

Samoa Americana relatou seu primeiro caso de COVID-19 na sexta-feira.

O ministério provincial da saúde confirmou o caso positivo entre 43 viajantes que foram colocados em quarentena em um hotel, de acordo com um comunicado Postado no Facebook pelo Departamento de Segurança Interna da Samoa Americana.

O viajante estava assintomático quando testado e seu monitoramento continuou. O indivíduo foi totalmente vacinado.

A pessoa foi transferida para um centro de isolamento no Centro de Cuidados Alternativos do Departamento de Saúde.

Samoa Americana ainda está em ícone azul, o que significa que há interrupção social mínima para a comunidade, como quarentena e medidas de isolamento.

No entanto, todos os voos foram suspensos até novo aviso.

“A descoberta desse caso positivo durante a quarentena destaca a importância de por que nossa operação é crítica para prevenir a disseminação do COVID-19”, disse o governador da Samoa Americana, Limanu Muga, em comunicado.

“Isso também destaca a importância de manter nossos protocolos de quarentena atuais”, continuou ele.

A região exige que os viajantes fiquem em quarentena por 10 dias após o retorno da viagem.

Em agosto, a Samoa Americana pediu aos viajantes que vacinassem totalmente como uma condição entrar.

No ano passado, houve alguns casos positivos associados a um navio de carga atracado no território, A Associated Press relatou. No entanto, a tripulação nunca saiu do navio e os funcionários não incluíram essas infecções no número de casos de coronavírus.