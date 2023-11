Estúdios e sindicato concordam com os termos do contrato – The Hollywood Reporter

Ilustração THR/Adobe Stock

Depois de problemas Após 118 dias de greve, a SAG-AFTRA chegou oficialmente a um acordo provisório sobre um novo contrato de três anos com os estúdios, um movimento que anuncia o fim da greve dos atores de 2023.

SAG-AFTRA anunciou que o Comitê de Televisão/Teatro SAG-AFTRA aprovou o acordo por unanimidade na quarta-feira. A greve terminará às 12h01 desta quinta-feira. O acordo está previsto para ser apresentado na sexta-feira ao Conselho Nacional do sindicato para aprovação.

O Sindicato dos Artistas anunciou o acordo temporário na quarta-feira, cerca de duas semanas após a renovação das negociações. O desenvolvimento ocorreu na quarta-feira, pouco antes do prazo final estabelecido pela Aliança de Produtores de Cinema e Televisão, às 17h, para que o sindicato apresente sua resposta sobre se eles têm um acordo.

O sindicato até agora permaneceu em silêncio sobre os detalhes do acordo, que provavelmente surgirá nos próximos dias, antes da votação sobre a ratificação do sindicato. Se o acordo for ratificado, o contrato poderá entrar em vigor em breve e, caso contrário, os membros enviarão os seus negociadores laborais para a mesa de negociações com a AMPTP.

Quando as negociações foram retomadas em 2 de Outubro pela primeira vez desde que a SAG-AFTRA anunciou o seu encerramento em Julho, havia grandes esperanças na indústria de que o maior sindicato de Hollywood seria capaz de chegar rapidamente a um acordo com as grandes empresas. Assim como nos últimos dias de negociações com os roteiristas, o co-CEO da Netflix, Ted Sarandos, e o CEO da Warner Bros. David Zaslav, da Discovery, o CEO da Disney, Bob Iger, e a presidente e diretora de conteúdo do NBCUniversal Studio Group, Donna Langley, conversam na sede da Etihad. Sede nacional em Los Angeles. Mas o estúdio acabou desistindo em 11 de outubro devido à proposta da SAG-AFTRA de cobrar de cada assinante de streaming uma taxa nas principais plataformas, em uma medida que o negociador-chefe do sindicato chamou de “desconcertante” (Sarandos chamou o pedido de “uma ponte longe demais”).

Os dois lados se encontraram novamente em 24 de outubro, após um intervalo de quase duas semanas. Desta vez, os estúdios fizeram uma oferta mais generosa de aumento do salário mínimo para os atores e uma versão ligeiramente modificada do bônus de transmissão baseado no sucesso que haviam oferecido anteriormente ao WGA. Os dois lados trocaram propostas durante a maior parte da semana, numa situação tensa que deixou a indústria nervosa. Mesmo quando um acordo apareceu no horizonte, o progresso foi lento, especialmente quando se tratava de colocar as barreiras de abertura do contrato na IA: o sindicato considera o rápido avanço da tecnologia uma questão inteiramente existencial para os membros e procura colmatar quaisquer potenciais lacunas que possam levar a o futuro. problemas. No sábado, os estúdios apresentaram o que o sindicato chamou de “última, melhor e final” oferta geral das empresas (no entanto, os dois lados continuaram a trocar ofertas depois disso).

Quando o contrato anterior do sindicato expirou em meados de Julho e a SAG-AFTRA entrou em greve, deixou várias questões por resolver sobre a mesa. A definição dos termos de uso da inteligência artificial foi um grande ponto de discórdia entre os negociadores sindicais e dos estúdios, assim como a proposta de fornecer aos atores uma compensação adicional de transmissão. Os negociadores sindicais procuraram impor um aumento invulgarmente grande na taxa mínima no primeiro ano do contrato, um conjunto de regras básicas para testes presuntivos de autopontuação e grandes aumentos nos “limites” das contribuições para a saúde e pensões que não mudaram desde então. década de 1980. Entretanto, à medida que o sector do entretenimento continua a passar por um período de contracção, as principais empresas têm procurado manter alguma flexibilidade e controlar os custos.

A greve SAG-AFTRA, que ocorreu no meio de uma greve de escritores em curso em Julho, deu ao sindicato uma quantidade incomum de influência no início das suas negociações com a AMPTP. Quase imediatamente, a maioria das produções americanas sindicalizadas restantes que funcionavam sem escritores foram fechadas, incluindo… Piscina morta 3 E Veneno 3. À medida que os meses de paralisações laborais se prolongavam, um estrategista do Instituto Milken estimou que as greves custaram, só à economia da Califórnia, pelo menos 6 mil milhões de dólares.

Mas a pressão começou a aumentar à medida que a greve se aproximava e ultrapassava a marca dos 100 dias. Os atores em destaque começaram a conversar com seus sindicatos e estúdios na tentativa de melhorar o andamento das negociações. Vários representantes também começaram a redigir uma carta expressando as suas preocupações sobre a liderança do sindicato, mas abstiveram-se de publicá-la, temendo o potencial impacto da carta nas negociações. Depois, em 26 de Outubro, uma carta separada assinada por aquilo que pareciam ser milhares de representantes instava os negociadores a dizer: “Não percorremos todo este caminho para entrar em colapso agora”.

O tempo que o sindicato passa em greve em 2023 certamente aumentará as expectativas sobre o acordo que fecharão com os estúdios. Na próxima votação de ratificação do sindicato, cuja data ainda não foi anunciada, os membros decidirão se o acordo é aceitável para eles.