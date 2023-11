Lenny Wilson, Luke Combs e mais

CMA Awards: Wynonna Judd abrindo com Jelly Roll Wynonna Judd conversa com Marcus no CMA Awards deste ano

Quinquagésimo sétimo anual Prêmios da Associação de Música Country A Bridgestone Arena em Nashville abalou a noite de quarta-feira com estrelas Homenagem a Jimmy Buffett Assim como as apresentações que fez Wynonna Judd, Dan + chá, Lenny Wilson E mais.

Cantora de “Heart Like a Truck”. Lenny Wilson Ela dominou o 2023 CMA Awards, levando para casa cinco prêmios ao longo da noite. Sua primeira vitória do dia veio cedo, quando os principais vencedores foram anunciados no “Good Morning America”.

Wilson W. Resistente Ele era Vencedores coroados para o evento musical e videoclipe do ano por sua colaboração Wait in the Truck.

Ao longo da noite, o cantor de “Fast Car”. Eu me tornei Tracy Chapman Primeira mulher negra a receber o prêmio CMA, Post Malone se junta a Morgan Wallen em Dueto surpresa para “Pickup Man” Enquanto prestavam homenagem à lenda country Joe Diffie e Judd, eles se juntaram ao novo artista do ano, Jelly Roll.

Aqui está a lista completa dos vencedores do 2023 CMA Awards.

Artista do Ano

Lenny Wilson

Lucas Pentes

Chris Stapleton

Carrie Underwood

Morgan Wallen

Álbum do ano

“Belle Fundo País” – Lenny Wilson (Produtor: Jay Joyce. Engenheiros de mixagem: Jason Hall, Jay Joyce)

“Ashley McBride Presentes: Lindville” – Ashley McBride (Produtores: John Osborne, John Bates. Engenheiros de mixagem: Jenna Johnson, John Osborne)

“Eu estou ficando velho” – Luke Combs (Produtores: Luke Combs, Chip Matthews, Jonathan Singleton. Engenheiros de mixagem: Michael H. Brower, Jim Cooley, Chip Matthews)

“Uma coisa de cada vez” – Morgan Wallen (Produtores: Jacob Durrett, Charlie Wasim, Joey Moy, Cameron Montgomery. Engenheiros de mixagem: Josh Deity, Joey Moy, Eyvind Nordland)

“Estendendo o tapete de boas-vindas.” – Kelsea Ballerini (Produtores: Kelsea Ballerini, Alyssa Vanderheim. Engenheiros de mixagem: Dan Gerrish-Margerat, Alyssa Vanderheim)

Um do ano

“Fast Car” – Luke Combs (Produtores: Luke Combs, Chip Matthews, Jonathan Singleton, Engenheiro de mixagem: Chip Matthews)

“Heart Like a Truck” – Lenny Wilson (Produtor: Jay Joyce, Engenheiros de mixagem: Jason Hall, Jay Joyce)

“Need A Favor” – Jelly Roll (Produtor: Austin Nevarell, Engenheiro de mixagem: Jeff Brown)

“Next Thing You Know” – Jordan Davis (Produtor: Paul DiGiovanni, Engenheiro de mixagem: Jim Cooley)

“Wait in the Truck” – Hardy (com Lenny Wilson) (Produtores: Hardy, Joey Moy, Jordan Schmidt, Derek Wells, Engenheiro de mixagem: Joey Moy)

Canção do ano

“Fast Car” – Letrista: Tracy Chapman

“Heart Like a Truck” – Letristas: Trani Anderson, Dallas Wilson, Lenny Wilson

“Next Thing You Know” – Compositores: Jordan Davis, Jerlan James, Chase McGill, Josh Osbourne

“Tennessee Orange” – Letristas: David Fanning, Paul Jenkins, Megan Morrone, Ben Williams

“Wait in the Truck” – Letristas: Renee Blair, Michael Hardy, Hunter Phelps, Jordan Schmidt.

Tracy Chapman Ela se tornou a primeira mulher negra a ganhar um prêmio CMA 35 anos após a estreia do Fast Car

Cantora do ano

Lenny Wilson

Kelsea Ballerini

Miranda Lambert

Ashley McBride

Carly Pearce

Cantor Masculino do Ano

Chris Stapleton

Lucas Pentes

Nome dos doces

Cody Johnson

Morgan Wallen

Grupo vocal do ano

soberania antiga

Senhora A

Pequena grande cidade

Região Central

Banda Zac Brown

Dupla Vocal do Ano

Irmãos Osborne

Brooks e Dunn

Dan + chá

Maddie e Ty

Guerra e tratado

Evento musical do ano

“Wait in the Truck” – Hardy (com Lenny Wilson) (Produtores: Hardy, Joey Moy, Jordan Schmidt, Derek Wells)

“Save Me” – Jelly Roll (com Lenny Wilson) (Produtores: Zach Crowell, David Ray Stevens)

“She Had Me in Carolina Heads (Remix)” – Cole Swindell e Joe De Messina (Produtor: Zach Crowell)

“Graças a Deus” – Kane Brown (com Caitlin Brown) (Produtor: Dan Huff)

“We Don’t Fight Anymore” – Carly Pearce (com Chris Stapleton) (Produtores: Shane McAnally, Josh Osbourne, Carly Pearce)

Músico do ano

Jenny Flenor

Paulo Franklin

Rob McNealy

Derek Wells

Charles Worsham

Vídeo musical do ano

“Wait in the Truck” – Hardy (com Lenny Wilson) (Diretor: Justin Clough)

“A Luz na Cozinha” – Ashley McBride (Diretor: Reed Long)

“Memory Lane” – Old Dominion (Diretores: Mason Allen, Nikki Fletcher)

“Preciso de um Favor” – Jelly Roll (Diretor: Patrick Toohill)

“A próxima coisa que você sabe” – Jordan Davis (Diretor: Running Bear)

Novo artista do ano

Nome dos doces

Zach Bryan

Parker McCollum

Megan Morrone

Hailey garçons

Contribuindo: Kimmy Robinson, USA TODAY