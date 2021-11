Estrelas de ‘Never Have I Ever’ buscam aumentos salariais para a terceira temporada (exclusivo) – The Hollywood Reporter

As jovens estrelas da comédia impulsiva da Netflix Eu nunca fiz antes Eles estão procurando por novos negócios valiosos para a terceira temporada da comédia Netflix dos produtores Universal Television.

As estrelas Maitri Ramakrishnan (Davi), Darren Barnett (Paxton), Garen Lewison (Ben), Richa Morjani (Kamala), Lee Rodriguez (Fabiola) e Ramona Young (Eleanor) estão entre aqueles que buscam um aumento salarial antes da terceira temporada do comédia inspirada em adolescentes. Produtora executiva Mindy Kaling.

A primeira leitura da programação para a 3ª temporada está marcada para segunda-feira à tarde. Uma fonte próxima à produção observa que vários membros do elenco ainda devem comparecer à programação virtual para leitura, embora nenhum tenha feito novos negócios, uma vez que as negociações estão indo e vindo nas últimas duas semanas.

Fontes dizem que Ramakrishnan – recém-chegado em Toronto, quando ela disse Conseguiu o papel principal Em julho de 2019 – após uma chamada aberta que atraiu 15.000 respostas – ela negocia sozinha e busca separá-la ainda mais do resto de seus colegas de elenco e colegas nas telas. Ramakrishnan ganhou $ 21.000 por episódio na primeira temporada – menos do que seus colegas de elenco mais jovens, todos com mais experiência. Ela recebeu $ 26.250 por episódio na segunda temporada e ganhou $ 100.000 de recompensa antes de seu retorno no verão passado.

Barnett e Lewison – os líderes masculinos que formaram um triângulo amoroso com Devi por Ramakrishnan – estavam no mesmo nível salarial nas temporadas um e dois, ganhando $ 25.000 e $ 26.250 por episódio, respectivamente. (Nenhum dos dois recebeu uma recompensa.)

A Netflix, que não publica dados específicos de visualização, alardeava que Eu nunca fiz antes Foi a primeira temporada Uma testemunha Com mais de 40 milhões de contas de membros em todo o mundo (ao usar os 2 minutos anteriores de um dispositivo de streaming como uma métrica de visualização).

Purna Jaganathan, que interpreta a mãe de Devi, Nalini, é o membro mais bem pago do elenco devido à sua vasta experiência. Calcula HBO uma noite E Big Little Lies Entre seus créditos, criação, produção e brilho na peça Nirbhaya, que ganhou o Prêmio da Anistia Internacional em 2013 e é considerado um dos momentos mais influentes da história da Índia no empoderamento das mulheres.

Fontes dizem que Ramakrishnan está buscando um salário igual ao de Jagannathan. Barnet, que é uma das três estrelas principais da romcom da Netflix segurar querido – Atualmente # 1 na transmissão – Vê paridade salarial com Ramakrishnan – como ele estava na segunda temporada – e também está negociando separadamente. Lewison, Moorjani, Rodriguez e Young – todos negociando juntos – estavam inicialmente buscando US $ 150.000 por episódio da série para a terceira temporada.

A Producers Universal Television está liderando as negociações. Eu nunca fiz antes É licenciado para a Netflix sob um acordo de “custo extra”, o que significa que a Netflix terá que pagar custos adicionais para produzir a série assim que um novo acordo com o elenco for concluído.

Fontes dizem que a Universal TV está negociando com Jagannathan e Ramakrishnan para o primeiro escalão e o resto do elenco – Barnet, Lewison, Moorjani, Rodriguez e Young – em um segundo nível, com shows para os cinco finalistas na sexta-feira por US $ 65.000 o episódio.

As renegociações de salários estavam ocorrendo cada vez mais após a segunda temporada da série livestream, com o período de validade de muitos originais raramente se estendendo até a quarta temporada ou além, já que os aumentos em vôo para as equipes criativas aumentam antes da quinta temporada.

Equipe Netflix no meu bloco, Por exemplo, ele bateu de frente com a emissora por um aumento de salário antes da terceira temporada. O elenco até então desconhecido foi catapultado para o estrelato graças ao sucesso fenomenal da comédia juvenil. Estrelas: Sierra Capri, Jason Jennau, Brett Gray e Diego Tinoco negociar juntos Em meados de 2019, ao lado de Jessica Marie Garcia, solavancos recebidos De $ 20.000 por episódio na primeira temporada a $ 65.000 na terceira temporada. (O pedido de episódios da terceira temporada foi reduzido de 10 para oito episódios, o que significa que seu salário era de US $ 80.000 por episódio.) O acordo incluía aumentos de US $ 65.000 por episódio para US $ 85.000 nas temporadas quatro e cinco, que não eram. Netflix Abordado A série principal após a quarta temporada e ao invés iluminada verde, GeladeiraE Que contará com uma equipe totalmente nova.

Estrelas da comédia ganhador do Emmy da Apple Ted Lasso Ele também recentemente fez novos negócios valiosos para a terceira temporada da série. Sucesso da equipe Netflix Coisas estranhas além disso gaste em Antes da terceira temporada com jovens estrelas ganhando $ 250.000 por episódio e Millie Bobby Brown logo ao norte disso.

Eu nunca fiz antes Tem uma classificação de 95 por cento e 88 por cento entre criticas e fãs, respectivamente, em RottenTomatoes.com. Tornou-se meu elenco favorito nas redes sociais. Ramakrishnan tem mais de 3 milhões de seguidores no Instagram e Twitter combinados; Barnett tem 2,3 milhões de seguidores. Louison tem cerca de um milhão; Horas Moorjani com 800.000; Rodriguez tem uma população de cerca de 700.000; E os jovens estão em torno de 500 mil, com todos os totais que saltam ao incluir as contas do TikTok.

Representantes da Netflix, Universal Television e equipe não quiseram comentar.

Eu nunca fiz antes Foi renovado para uma terceira temporada em agosto, um mês após o lançamento de Year Two Frame. Lang Fisher e Kaling co-criaram a série; 3 Arts: Howard Klein e David Miner exec também estão produzindo. Showrunner Fisher, em uma entrevista em julho com THR notação de áudio 5 principais TVs, Ela disse que não tinha fim à vista Eu nunca fiz antes Mas ele observou que o triângulo amoroso de Ben Davy Paxton sempre será o foco da comédia.

“Não sei quanto tempo vai durar. Fico feliz em trabalhar nisso, contanto que me paguem. Adoro fazer isso. Acho que [Devi’s] Eu tenho relacionamentos muito diferentes com esses dois caras e você pode ver isso acontecendo de qualquer maneira “, disse Fisher.” Muito disso depende do resto das histórias que queremos contar. Com programas para adolescentes, todo mundo tem 45 anos e você tem que se formar no ensino médio. Acho que o triângulo amoroso será importante no andamento do show. ”(Ouça a entrevista completa de Fisher Aqui.)