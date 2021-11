Recapitulação preliminar e reação (8 de novembro de 2021): Os demônios que você conhece

Se for segunda-feira … isso significa que você provavelmente voltará ao trabalho depois do fim de semana. Mas também significa Monday Night Raw. CLARO Jogo por jogo Você ficará frustrado enquanto analiso o que tudo isso significa e para onde ir.

vamos conversar cru!

DTA

Vamos começar aqui: não entendo por que Big E estava no ringue de Seth Rollins x Kevin Owens. O campeão disse que queria “garantir que tudo corra bem”, mas cara … o quê? Large E, um cara muito inteligente, quer sentar ao lado do ringue vendo dois homens que ele não ama ou em quem confia se separando porque ele quer o que exatamente? luta livre Entretenimento esportivo como nenhuma outra história nele gladiadores Os artistas esportivos precisam de motivação para fazer ou não fazer as coisas. Chamar o motivo E de “menos” é um detrimento da palavra e um sinal claro de que alguém não está pensando a respeito. Ei, eu te amo, mas quando dois caras de quem você não gosta se batem, você os deixa fazer isso de uma posição segura.

Uau, tão fora do meu peito, estamos aqui porque K.O. está lutando por sua honra. No topo do show, ele disse que realmente importa para ele que Big E. pense nele.Segundo ele, isso é apenas Seth fazendo o que Seth faz de melhor. Não, não é um vestido, porque aquele conjunto que ele está usando esta semana não serve para um cadáver. A habilidade de Rollins é estratégia e combate a incêndios. Seth sabe que Big E acontece nas noites de segunda-feira sem um novo dia, então o plano é isolá-lo de todo e qualquer aliado.

Ah, e os dois também querem provar que são real “Enfrentar cru. ” qualquer que seja.

No final, depois de uma partida muito boa, KO conseguiu uma contagem de pontuação L quando atingiu Big E em seu caminho de volta ao ringue para vencer a contagem do árbitro. A frustração de Owen piorou e, naquele momento, ele se transformou em um limpador de chaminés. Porque perguntas? Porque ele queria toda a fumaça. KO foi atrás de Big E com vingança, trazendo um grupo de zebras para o ringue na esperança de impedir o ataque.

Obviamente, é por isso que o E estava ao lado do ringue e, embora eu entenda essa parte, por que ele está lá ainda não faz sentido. Como alguém que pensa que o calcanhar de Kevin Owens é o melhor tipo de Kevin Owens, estou nessa encruzilhada, mesmo que o caminho para isso não seja tão fácil. Resumindo – olhando para trás – adoro o destino, mas faltou cenário para chegar até aqui.

Live Loud

O comentário revelou esse resultado logo no início. Becky Lynch deu a todas as mulheres neste quinteto número um adereços de fósforo, exceto uma: Liv Morgan. Ela não apenas evitou dar quaisquer adereços a Liv, ela basicamente a repreendeu durante toda a partida. Embora a própria partida parecesse que acabaria Bianca Belair x Rhea Ripley, foi nesse momento que a competição esquentou! Sério, isso vai para outro nível depois que os dois poderes começam a agir juntos e a Rainha Zelena, Carmella e Liv começam a vacilar.

A natureza de alta velocidade da última metade pode significar apenas uma coisa: o final caótico. Olha, choque, choque, é exatamente o que temos.

Quando parecia que Bianca e Becky estavam tendo um encontro de tango novamente – e graças ao comentário de admitir a traição de Becky na semana passada – Doddrop revelou sua presença e tornou-se violento com EST. Doddrop se ressente do fato de Bianca continuar tendo chances de título. Doudrups afirma ser uma voz para os sem voz, mas Bianca não acreditou. Atualmente? Eles vão discutir sobre isso.

Enquanto eles estão fazendo isso, Liv Morgan atira nela em Becky por cru Campeonato Feminino. Ainda não está esgotado, mas espero que a WWE possa contar uma história convincente sobre um azarão – você sabe que é isso que eles querem – e pelo menos me faça querer ver Becky conseguir este negócio

extracurricular

BroBot FTW

Duas histórias importantes surgem quando RK-Bro x The Street Profits se enfrentam contra Dirty Dawgz x AJ Styles & Omos. A primeira história é a frustração de Randy com a recusa de Riddle em ser o tipo de herói que Randy deseja ou precisa, e o domínio de Omos. Ambas as histórias se chocam quando Riddle joga o herói novamente e ataca Omos para economizar os lucros, pagando o preço. Dolph Ziggler marcou o pino em Riddle e Randy mastiga seu parceiro como resultado.

Toda a grande confusão

Primeiro, há nada Melhor do que Corey Graves como guarda-costas de Bobby Lashley. nada. O pior oficial da WWE de todos os tempos, Adam Pierce, que preside ambos cru E Esmagar, pensou que cometeu um erro ao criar a marca vermelha Survivor Series Equipe. De repente, ele tem um grande interesse em cru Obtendo um W no outro show head-up? Este novo desenvolvimento alimenta Dominik Mysterio no irado All Mighty Bobby Lashley. Arad Pierce cruSeu time está cheio de ex-campeões e o jovem Dom não se enquadra na lei. Eu entendi. Mas por que Pierce se importaria então cru varrendo novamente Esmagar? Razões do basquete, se você já ouviu falar disso. Mais tarde, o papai Mysterio fez as mesmas perguntas.

grandes ups

Este rosto cru“A coisa realmente me irrita, mas é a base da briga na Alpha Academy com Big E. O campeão da WWE colocou um * ahem * hit em Chad Gable. Isso levou W a um confronto direto com Otis. Eu sei, eu sei, eles são dois caras muito carnudos, mas não estou interessado em Otis e Big E. E. Principalmente porque eles não fizeram muito com Otis em muitas luas.

24/7/365

Byron Saxton, Corey Graves e The Hurt Business compartilharam um clipe do título 24 horas por dia, 7 dias por semana e foi bastante perturbador. Podemos nos divertir lutando, mas clipes como esse ocupam um tempo precioso. cru As três horas nem sempre são usadas com sabedoria, então parecia um buraco negro. você está com saudades de mim.

Tivemos dois bons jogos esta semana e um bom jogo de oito jogadores sem apostas. cru Simplesmente não me comoveu. Este foi um episódio em que senti cada minuto de suas três horas e nada se destacou para assistir. Não é um casamento ou uma rixa, e certamente não é uma história. Havia muito preenchimento neste loop, o que significava que era difícil preencher o tempo de execução.

Eu sinto essa luta.

Grau: C-

Esta é a minha história e eu continuo com ela. Sua vez