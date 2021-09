Este urso pardo que foi morto por uma cabra montesa era inocente

foto : Jim Urquhart ( AP )

No início deste mês, os caminhantes descobriram a carcaça de um urso pardo de 70 kg perto de Burgess Pass nas Montanhas Rochosas canadenses. Incrivelmente, uma autópsia de Parks Canada descobriu que o urso havia sido morto por uma cabra montesa. Incrivelmente mais, meus colegas da A equipe de ciência do Gizmodo comemorou este, descrevendo cabras como “durões”.

O que eu digo a ele, você não tem coração, Equipe de Ciência do Gizmodo? Estou aqui para defender o urso pardo. Esta cabra não é durona. Ele é um parceiro frio na matança, trabalhando com a mudança climática para tirar a vida de um inocente urso pardo.

A crise climática causou caos na área perto de onde o urso foi encontrado. Você deve se lembrar dos incêndios florestais que devastaram o Canadá durante o verão. incêndio Eles queimaram uma cidade inteira E Tempestade de raios histórica Centenas de incêndios foram acesos em todo o oeste do Canadá, incluindo incêndios tão graves que Transforme o dia em noite. dois incêndios encharcado Partes do Parque Nacional de Banff. Banff fica literalmente do outro lado da estrada do Parque Nacional de Yoho, lar da cena do crime da cabra no urso.

Senhoras e senhores do júri, gostaria de lembrar que a mudança climática está tornando o clima quente que alimenta incêndios florestais mais comuns. Também posso apontar que esses fogos mais intensos queimam tudo em seu caminho. Então, o que isso tem a ver com matar ursos?

No Parque Nacional de Yoho, os ursos dependem muito das plantas para engordar no inverno. Ao contrário dos ursos marrons e pretos da costa, estes são ursos malvados Eles não têm acesso para salmão. de acordo com Parques do CanadáA carne representa apenas 15% de sua dieta. As frutas vermelhas, em particular, são a principal fonte de alimento para os ursos no verão. Os adesivos de cranberry são flexíveis e posso crescer Ele retorna logo após o início de um grande incêndio. Mas uma vez chamuscado pelo fogo ou seco pela seca, não há muito para os ursos apanharem.

“Este ano, tivemos uma safra ruim de frutas silvestres e esse é o evento calórico da temporada”, disse David Laskin, ecologista da vida selvagem da Parks Canada Lake Louise, Yoho and Kootenay Field Unit, Contar CTV News de Calgary, observando que os ursos “freqüentemente mudam para diferentes tipos de comida, e eles vão cavar raízes e procurar ungulados para atacar.”

Em outras palavras, essa cabra não era durona; Ele foi um assassino horrível que escolheu fazer mal a uma criatura indefesa que estava sofrendo devido à mudança climática. Pesquisa por estudiosos em Universidade de Alberta E Universidade de Calgary Ela descobriu que a estação de crescimento dos búfalos – as bagas vermelhas que carregam o amor – estava ficando mais curta por causa do calor e da seca que estão alimentando a mudança climática. Em outras palavras, esses ursos estão tendo mais verão como este.

Sim, o urso pode ter ido atrás da cabra primeiro, mas você pode culpar o pobre coitado? Sem frutas vermelhas por perto, ele provavelmente estava com muita fome e preocupado em não sobreviver ao inverno. Afinal, a carcaça do urso pesava cerca de 154 libras, ou seja, um pouco menor De um urso pardo adulto médio.

Parece-me que este animal pode estar em perigo. Pelo que sabemos, ele provavelmente só queria uma mordida de cabra da montanha. Talvez nosso falecido urso tivesse a intenção de mutilar, não matar. No entanto, foi recebido com um avanço em relação aos ungulados. A equipe de ciência do Gizmodo descreveu sua morte como “diversão”, mas isso é um assunto muito sério. Isso matou um urso. Remover o nome desse urso e pegar o vil bode montanhês que ele matou no tribunal da opinião pública é o mínimo que podemos fazer. Eu terminei meu caso.