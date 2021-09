Protestos climáticos liderados por jovens se espalharam pelo mundo: atualizações ao vivo

(Inki Kapiler / CNN)

Manifestantes se reuniram em frente ao Reichstag, que abriga a câmara baixa do parlamento alemão, no centro de Berlim, reclamando de jovens expulsos da política antes das eleições do fim de semana.

Outros, com idade suficiente para votar, disseram que seus votos foram abafados devido ao envelhecimento da população do país.

Amadeus Truman (Inke Kappeler / CNN)

Amadeus Truman, um estudante de literatura alemã de 27 anos que mora em Berlim, trabalha com a Friday for Future há mais de dois anos, descrevendo a ação climática e a justiça como sua paixão.

“Os partidos que agora lutam pelo parlamento alemão no domingo nos decepcionaram. São muitos os partidos que nos dizem que querem cortar as emissões e isso está no topo de sua agenda, mas não têm os procedimentos em vigor, e eles não nos disseram como fazê-lo. “

“Acho que os jovens na Alemanha estão sub-representados na política, no partido e no sistema de votação – há muitos idosos que votam e nossos votos são todos jovens com menos de 40 anos não contam tanto para aqueles que temos, digamos, 60 anos ou mais porque temos muitos idosos “.

Wolfgang Wollmann (Inke Kappeler / CNN)

Wolfgang Wollmann, um editor de cinema de 27 anos de Berlim, disse não estar confiante de que o próximo governo do país levará à ação climática necessária.

“Eu culpo a geração mais velha por nos ferrar – não pessoalmente, mas na sociedade como um todo. Eles não aproveitaram a oportunidade para fazer nada por nós.”

“Os políticos tiveram a oportunidade de fazer algo sobre a mudança climática, mas nos decepcionaram.”

Katharina Hetzel (Inke Kappeler / CNN)

Os políticos “não fazem nada ou fazem muito pouco”, disse Katharina Hetzel, 22, estagiária do Greenpeace que estuda ciências sociais.

“É por isso que temos que estar aqui. Queremos uma vida decente – queremos proteger nossas vidas, a vida de nossos filhos e das gerações futuras. E, claro, temos que proteger a Mãe Terra”, disse ela.

“Os políticos não viram a mudança climática como um grande problema do nosso tempo e pensaram que não iria piorar. Eles simplesmente não pensaram em nós. Eles pensaram em suas vidas e seu bem-estar. Eu realmente sinto que eles ‘ esqueci de nós. Acho que todas as nossas gerações mais jovens pensam da mesma maneira – é por isso que estamos aqui. “

Ela disse que gostaria de ver mais jovens na política, inclusive no Parlamento.

“Se olharmos para o governo, há muito mais pessoas que são mais velhas do que jovens, e eu acho que a média de idade dos parlamentares no Bundestag é mais de 40 anos, então todos os jovens, suas vozes, suas ideias não são respeitadas ou ouvidas . ”