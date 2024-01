Este planeta distante tem uma cauda semelhante a um cometa com 350.000 milhas de comprimento

À medida que a intensa radiação da estrela inflama WASP-69b, a atmosfera do planeta aquece até cerca de 17.500 graus Fahrenheit e incha. A matéria exterior do planeta é apanhada pelo vento estelar e acelera através do espaço, atingindo eventualmente velocidades de 80.000 quilómetros por hora.

“A maioria dos Júpiteres quentes perdem massa desta forma, mas nem todos têm cauda”, disse ele. DakotaTylerdoutorando em astrofísica na Universidade da Califórnia, em Los Angeles, e autor de um estudo publicado esta semana em Jornal Astrofísico. “A única maneira de obter a cauda é ter ventos estelares excessivos que a remodelam e esculpem, basicamente como um cometa.”

Ele já esteve lá antes Está implícito que WASP-69b Tinha uma cauda de hélio de tamanho modesto, mas os cientistas não conseguiram resolver o problema Se é real.

Determinado a descobrir, Sr. Tyler, Eric Petigura, um pesquisador de exoplanetas também na UCLA, e seus colegas dirigiram-se ao Observatório Keck no topo de Mauna Kea, no Havaí. Eles usaram suas abundantes capacidades de varredura da luz estelar para capturar uma imagem detalhada do exoplaneta, confirmar a presença da cauda e revelar seu enorme comprimento.

As penas planetárias do WASP-69b são mais do que apenas decorativas, ajudando a responder à pergunta que está na mente dos caçadores de exoplanetas: onde estão todos os planetas quentes?