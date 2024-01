Axiom e SpaceX estão a perturbar o caminho tradicional da Europa para o espaço

A Agência Espacial Europeia (ESA) fechou um acordo com a Axiom Space para enviar mais europeus para órbita. Mas será que esta parceria beneficia os contribuintes europeus que financiam as operações da agência?

Na quarta-feira, 17 de janeiro, a terceira missão com financiamento privado da empresa de voos espaciais comerciais dos EUA Axiom Space está programada para decolar do Centro Espacial Kennedy, na Flórida, a bordo de um foguete SpaceX Falcon 9. Dentro da cápsula Crew Dragon estará um quarteto de viajantes espaciais, incluindo o piloto de caça sueco Markus Wandt.

Wandt voará sob a bandeira da Agência Espacial Europeia (ESA), embora não seja astronauta da ESA. Na ronda de recrutamento de astronautas europeus de 2022, Wandt não chegou aos cinco últimos astronautas “adequados” da Europa, que se tornam membros da tripulação da ESA e iniciam a formação de astronautas em 2023. Em vez disso, foi seleccionado como membro da reserva dos primeiros astronautas da ESA. . Pool, um novo assunto desenvolvido pela Agência Espacial Europeia com o objectivo expresso de encorajar os seus estados membros a pagar por missões nacionais, além das suas contribuições regulares para o orçamento da ESA. A Suécia foi a primeira a aproveitar a oportunidade em Abril do ano passado, pagando o voo espacial de duas semanas de Wandt através de um contrato mediado pela Agência Espacial Europeia como parte de um memorando de entendimento que a agência assinou com a empresa comercial norte-americana Axiom Space em Outubro de 2023.

Bilhete de entrada

Wandt é o primeiro, mas não o único, astronauta reserva a conseguir sua passagem para o espaço, enquanto seus colegas aparentemente mais bem-sucedidos que formaram a equipe de astronautas adequada ainda estão em treinamento. A Polónia também se inscreveu e espera enviar o seu reservista, Sawałowsz Oznański, numa outra missão para a Axiom ainda este ano.

Comparado com os seus investimentos globais em atividades espaciais, o preço que estes países pagam para ver os seus cidadãos flutuando em microgravidade é insignificante. No Conselho Ministerial da ESA em Novembro de 2022, a cimeira trienal dos estados membros que decide Orçamento da agência Para o próximo período de três anos – a Suécia prometeu 317 milhões de euros (355 milhões de dólares).

de acordo com Anúncio 2018, Espaço Axiom Ela vende voos espaciais de 10 dias por US$ 55 milhões por assento. O custo total por tarefa provavelmente será um pouco maior. No ano passado, a Hungria assinou um acordo Contrate diretamente com a Axiom Envio de um cidadão húngaro para a Estação Espacial Internacional, independentemente da Agência Espacial Europeia. Hungria discutiu os planos Para uma missão nacional em 2022, o custo do projecto foi estimado em cerca de 100 milhões de dólares na altura. Com base nesta estimativa, a Suécia poderia facilmente pagar o equivalente à sua contribuição anual para o orçamento da Agência Espacial Europeia para enviar Wandt ao espaço.

anúncio

Além de Wandt e Oznansky, o grupo de reserva de astronautas da ESA inclui outros nove candidatos, nenhum dos quais foi oficialmente nomeado para a ESA. Ao preencher esta reserva de astronautas, a ESA parece ter criado um mercado para a Axiom Space, um movimento que pode levantar questões, dado que o objectivo da agência é impulsionar o sector espacial europeu. Na verdade, o Acordo Constitutivo da Agência Espacial Europeia Consagra o princípio do retorno geográfico, que dá aos Estados-Membros um retorno de pelo menos 80 por cento das suas contribuições para o orçamento da ESA sob a forma de contratos de investigação e desenvolvimento. Embora o custo das missões Axiom seja pago pela Agência Espacial Europeia, a maior parte desse dinheiro vai para a Axiom Space, com sede no Texas, e para o seu fornecedor de lançamento, a SpaceX.

Contratos secretos

A Agência Espacial Europeia recusou-se a revelar detalhes do acordo entre a Axiom Space e a Suécia, descrevendo-os como “dados proprietários, uma vez que são realizados através de um contrato comercial confidencial”. A Agência Espacial Nacional Sueca não respondeu ao pedido de comentários da Ars Technica.

O anúncio da Polónia de uma missão nacional Oznanski foi feito em Agosto do ano passado, acompanhado por um aumento impressionante na contribuição do país para o orçamento da Agência Espacial Europeia. No Conselho Ministerial de 2022, a Polónia atribuiu 197 milhões de euros para as atividades da agência de 2023 a 2025. Em agosto, a Agência Espacial Polaca duplicou esta contribuição, comprometendo um adicional de 295 milhões de euros (322 milhões de dólares). Não está claro quanto desse dinheiro irá para o voo espacial de Oznansky.

Nos meses que se seguiram ao anúncio do grupo de reserva de astronautas, a Axiom Space começou a contactar ativamente os países de origem dos reservistas com ofertas para enviar estes homens e mulheres ao espaço, segundo o jornal britânico “Daily Mail”. Mídia na República Tchecaque recentemente recusou a oferta.

Além da Suécia e da Polónia, o Reino Unido também pretende utilizar os serviços da Axiom e realizar uma missão apenas britânica que será chefiada pelo astronauta semi-reformado Tim Peake, da Agência Espacial Europeia. Incluirá também Rosemary Cogan, do Reino Unido, que foi recentemente nomeada uma das astronautas de carreira da ESA, bem como a reservista Megan Christian e o astronauta John McFaul. Ao contrário das missões sueca e polaca, a missão britânica será financiada pela indústria privada do Reino Unido e não pelos contribuintes, de acordo com BBC.