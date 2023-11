Estação de rádio proíbe música de Taylor Swift antes da revanche entre Chiefs e Eagles – The Hollywood Reporter

Noite de abertura da Era Tour de Taylor Swift em Glendale, Arizona

João Medina/Getty

Taylor Swift pode ter um cara do Chiefs correndo de volta para ela, mas o Philadelphia Eagles tem seu próprio grupo de apoio.

A estação de rádio Top 40 Philly Q102 compartilhou que fará sua parte para apoiar o time da casa na segunda-feira, quando o Kansas City Chiefs enfrentar os Eagles pela primeira vez desde que o primeiro time derrotou o último no Super Bowl de 2023.

“Q102 expulsa Taylor Swift da estação de rádio durante todo o fim de semana porque, embora Q102 ame Taylor Swift, Não nos cansamos dissodisse o apresentador de rádio Nugget. “Neste fim de semana, é muito importante mostrarmos o nosso apoio às aves.”

O anúncio da estação ocorre dois meses depois que Travis Kelce gerou rumores de namoro entre Swift e Chiefs, quando o vencedor do Grammy compareceu ao jogo do astro do futebol contra o Chicago Bears em 24 de setembro. Desde então, ela foi a mais três jogos do Chiefs – contra o New York Jets, Denver Broncos e Los Angeles Chargers – e foi vista em algumas de suas paradas no Eras Tour.

Q102 não é o único grupo de fãs da Filadélfia tentando manter Swift fora da confusão antes do jogo Chiefs-Eagles. Durante sua aparição em show no salão tamron, Patti LaBelle ecoou os sentimentos da estação.

“Quer saber? Deixe-me dizer uma coisa. Taylor e todos os seus Swifties, recuem”, disse ela.[The Chiefs are] Descendo. As águias vão vencer. É um negócio fechado. Então, eu te amo, Taylor, mas fique em casa.

Na semana passada, Kelsey foi a Buenos Aires para apoiar Swift no início da etapa internacional de sua Eras Tour. O tight end foi gravado dançando e cantando durante a segunda noite da parada da turnê na capital argentina, ao lado do pai do astro, Scott Kingsley Swift.

Swift até gritou para Kelsey durante a apresentação quando ela mudou a letra de sua última música “Karma” de “Karma é o cara na tela que vem direto para casa para mim” para “Karma é o cara do The Chiefs que vem direto para casa para mim.” para mim.”

durante Novos horizontes Podcast Em um episódio com seu irmão e pivô dos Eagles, Jason Kelce, o jogador do Chiefs revelou que recebeu um aviso prévio de que Swift faria algo especial para reconhecer sua presença na multidão do show em Buenos Aires.

“Sim, não, eu não tinha ideia disso…” ele disse, antes de admitir: “Bem, talvez eu tivesse uma pequena ideia, mas com certeza quando ouvi isso sair da boca dela, [it] “Isso ainda me choca.”