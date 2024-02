O CEO da Columbia diz que o inverno quente afetou as vendas da empresa no quarto trimestre

Boyles disse que a empresa está se concentrando na inovação para competir com marcas rivais de calçados e vestuário. Ele também está ansioso para atualizar a marca de calçados Columbia para a próxima primavera.

“Podemos fazer mudanças nos negócios sem solavancos”, disse Boyle. “Esses tipos de coisas podem nos manter no caminho certo, num momento em que o negócio enfrenta mais desafios.”

As ações da Columbia caíram 0,87% na sexta-feira após o sino após o anúncio da empresaOs ganhos foram mais fracos do que o esperado.

“Estamos felizes com a forma como o ano terminou, não estamos muito felizes com os números, mas limpamos nosso estoque de forma lucrativa à medida que avançamos para o próximo ano e as coisas vão melhorar”, disse Boyle. Ele disse.

A empresa disse em seu relatório de lucros que seu balanço “continua forte”. No entanto, espera que 2024 seja um ano desafiante, uma vez que “os retalhistas fazem as suas encomendas com cautela e a incerteza económica e geopolítica permanece elevada”.

“Atualmente planejamos adicionar mais US$ 300 milhões ou mais de fluxo de caixa livre em 2024, gerenciando mais nosso estoque, por isso fornecemos algumas orientações e achamos que estamos absolutamente certos, mas isso nos permite fazer coisas que outros podem fazer “, disse Boyle. “Quando eles não têm o tipo de força financeira que nós temos.”