Está aberto! Uma primeira olhada impressionante no conteúdo do amostrador de asteroides Bennu da NASA: ScienceAlert

Finalmente temos as primeiras imagens de alta resolução do conteúdo do precioso contêiner de amostras do asteróide Bennu da NASA, mais de 3,5 meses depois que a OSIRIS-REx o devolveu à Terra.

O atraso ocorreu devido a dois fixadores irritantes que mantinham a tampa do amostrador no lugar, e ele finalmente abriu em 10 de janeiro.

Em 19 de janeiro, a NASA divulgou as tão esperadas primeiras imagens do conteúdo das amostras – poeira preta e rochas com cerca de 1 cm (0,4 pol.) de tamanho.

O conteúdo pode parecer bastante comum, mas não se esqueça que estamos a olhar para material de asteróides que se pensa ter permanecido inalterado durante cerca de 4,5 mil milhões de anos e que poderá lançar uma nova luz sobre as origens do nosso sistema solar.

A amostra foi lançada durante o sobrevoo da OSIRIS-REx pela Terra em 24 de setembro.

Embora a cápsula exterior tenha aberto muito facilmente, dando aos cientistas acesso a 70 gramas (2,48 onças) de poeira de asteróide, a cabeça principal do TAGSAM contendo a maior parte da amostra permaneceu hermeticamente fechada contra os melhores esforços da equipa.

Agora que está aberto, a equipe passará as próximas semanas determinando a massa final da amostra que alcançaram.

Está aberto! Está aberto! E pronto para sua proximidade. Depois de remover com sucesso dois instaladores finais em 10 de janeiro, os membros puderam… @materiais astronômicos A equipe filmou #osirisrex Uma amostra de um asteróide com tecnologia especial para obter imagens de ultra-resolução. https://t.co/bBrfFT3FoR pic.twitter.com/NTGMVFZCP3 – Sistema Solar da NASA (@NASASolarSystem) 19 de janeiro de 2024

A foto acima foi tirada por Erica Blumenfeld, líder criativa da Advanced Astrophysics Imaging and Visualization (AIVA), e Joe Aebersold, líder do projeto AIVA.

O próximo passo é a equipe retirar a gola redonda que vocês podem ver na foto, e se preparar para movê-la A amostra restante viaja do Mecanismo de Aquisição de Amostras com Tela de Toque (TAGSAM) para as bandejas de amostras circulares.

Essas bandejas serão então fotografadas e a amostra pesada, embalada e armazenada no Johnson Space Center da NASA em Houston.

Assim que um catálogo completo das amostras de Bennu for lançado ainda este ano, cientistas de todo o mundo enviarão pedidos para visualizar ou pesquisar as amostras.

Mais importante, 75 por cento A amostra será armazenada para análise futura.

“Finalmente, desbloquear o cabeçote TAGSAM e ter acesso total às amostras devolvidas de Bennu é uma conquista tremenda que reflete a dedicação inabalável e a engenhosidade de nossa equipe.” O astrônomo Dante Lauretta diz Do Laboratório Lunar e Planetário da Universidade do Arizona em 10 de janeiro.

“Este sucesso reafirma a importância da OSIRIS-REx e o nosso compromisso em avançar na nossa compreensão do universo. Aguardamos ansiosamente o próximo capítulo à medida que partilhamos estas amostras preciosas com a comunidade científica global e continuamos a nossa jornada de descoberta.”

OSIRIS-REx, agora renomeado como OSIRIS-APEX, está atualmente a caminho de outro asteróide, o objeto potencialmente perigoso Apophis. Esta data está prevista para ocorrer em 2029.

Partes deste artigo foram modificadas em relação à cobertura anterior do ScienceAlert em janeiro de 2024.