Esqueça COVID. A Universidade de Denver torna obrigatória uma vacina diferente – HotAir

Se você não sente que um novo tipo de loucura está varrendo a nação e pode ser mais contagioso do que COVID, você pode estar levando uma vida protegida. A história de hoje é sobre o comissionamento de outra vacina, mas não está relacionada ao novo coronavírus. Do lado de fora da Universidade de Denver, os funcionários da escola já estão fazendo com que funcionários e alunos façam testes de saliva para COVID a cada nove dias, além de fornecer comprovante de vacinação para assistir às aulas pessoalmente. Atualmente, eles têm uma taxa de infecção de menos de 1%. Mas agora eles estão levando seu jogo para o próximo nível. A temporada de resfriados e gripes está se aproximando (como todos os anos) e a escola estará agora Requer comprovante de vacinação contra influenza. Não … Eu não estou nem brincando. (CBS Denver)

Com a aproximação da temporada de gripes e resfriados na Universidade do Colorado, é necessário que todos no campus tomem outra vacina. No início deste mês, as autoridades de saúde da Universidade de Denver anunciaram que exigiriam que todos os alunos e funcionários tomassem uma vacina contra a gripe até meados de dezembro. “Se a história nos diz alguma coisa, esperamos que seja uma temporada de gripe muito agressiva”, disse Michael LaVarre, diretor executivo de saúde e consultoria da DU. “É parte de nosso plano abrangente para proteger nossa comunidade. A saúde e o bem-estar de nossa comunidade.” O DU tem uma política agressiva contra o COVID-19 para manter os alunos na sala de aula. Os alunos e funcionários são obrigados a fazer um teste de saliva a cada nove dias. Devido a testes robustos, a positividade do coronavírus permaneceu bem abaixo de 1% este ano. Com sintomas semelhantes entre o COVID e a gripe, a escola disse que vai restabelecer a exigência da vacina contra a gripe este ano.

É claro que a gestão da universidade está tão focada em manter o sentimento de pânico que agora emitirá mandatos que nenhum nível de governo solicitou para tentar prevenir a possibilidade de qualquer doença, mesmo Parece semelhante a COVID exposição. E se você não cumprir, pode voltar ao ensino a distância ou desistir da educação.

Aqui estão alguns fatos interessantes sobre a gripe que alguns de vocês talvez ainda não conheçam. No decorrer temporada de gripe 2019-2020 (Antes do início da pandemia) Havia 107 crianças na América com idades entre 5 e 17 anos que morreram de gripe. 48% deles tinham problemas médicos graves que contribuíram para a gravidade de suas condições. Isso é 107 em um país de cerca de 350 milhões de habitantes. Foi um número recorde de mortes infantis por gripe. A média está abaixo de 100 e chega a 37.

Entre os adultos, a maior parte das mortes por gripe Visível Entre pessoas com 65 anos ou mais e pessoas com problemas de saúde crônicos e subjacentes, como asma, doenças cardíacas crônicas ou HIV / AIDS. Você esperaria que o estudante universitário médio fosse jovem e tivesse uma saúde relativamente boa. A grande maioria dos que pegam gripe não perderá mais do que dois dias de estudo.

Com isso em mente, é para lá que vamos como país? Autoridades de todos os matizes se encarregarão de impor todos os tipos de vacinas e outras medidas médicas para evitar os riscos qualquer um a morte? Ao longo das discussões do ano passado sobre mandatos de vacinas e passaportes de imunidade, uma das perguntas mais frequentes que ouvimos dos céticos foi o seguinte. Quando foi a última vez que alguém em seu local de trabalho exigiu saber se você tomou uma vacina contra a gripe, a menos que trabalhasse na área de saúde ou nas forças armadas? A resposta para a maioria de nós é geralmente.Começar. “

Também somos repreendidos regularmente pelas melhores pessoas da Cable News para “parar de comparar COVID com a gripe!” Porque COVID deve ser muito pior. Mas agora a Universidade de Denver está indo na direção oposta e comparando a gripe ao COVID. Isso é algo que pode crescer e sair do controle rapidamente. Veremos os governadores da Califórnia e de Nova York tornar a vacinação contra a gripe obrigatória para todos no próximo mês? Talvez seja produzido um novo tipo de reagente que possa escanear sua pele para ver se você aplicou desinfetante para as mãos na última hora. Aqueles que falharem no teste serão mandados para casa para esperar a chegada das informações do seguro-desemprego.

Lidamos com a gripe para todas as memórias vivas. Em alguns anos fica muito ruim. De vez em quando, vemos uma epidemia de uma nova cepa e muitas pessoas morrem. Mas, de alguma forma, parecíamos sempre lidar com isso sem violar nossos direitos e tirar nossas escolhas pessoais sobre nossos cuidados médicos fora de nosso controle. Ele já passou do ponto em que tudo isso é demais. Fazer. Não. Conformidade.