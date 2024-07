3 signos do zodíaco que atrairão novas oportunidades em 2 de julho de 2024

Na terça-feira, 2 de julho de 2024, a astrologia nos dá um trânsito em trígono de Vênus com Saturno. Aqui, três signos do zodíaco veem que não apenas há oportunidades disponíveis, mas também podemos querer começar a aproveitar essas oportunidades com base em suas ofertas.

O poder por trás do trígono de Vênus com Saturno nos coloca em sintonia com o que gostamos de fazer nesta vida. Trabalho é trabalho, e todos nós temos que fazer isso de alguma forma – mas amar o que fazemos é uma verdadeira bênção. Embora possa parecer trabalho, não dá a sensação de “cansaço” e no dia 2 de julho, três signos do zodíaco terão a oportunidade de mudar de vida, através do trabalho e do esforço criativo.

Vênus no trígono de Saturno introduz a ideia de causa e efeito. Somos a força por trás da atração e o que atraímos foi a oportunidade. Os três signos do zodíaco perceberão que sonhar grande foi uma boa ideia, pois este é o dia em que veremos o que atraímos para nós e como aproveitar ao máximo.

3 signos do zodíaco atraem novas oportunidades em 2 de julho de 2024

1. Touro

Há um bom e forte motivo pelo qual você será capaz de atrair novas oportunidades no dia 2 de julho, e grande parte desse motivo é porque você está aberto a tentar coisas novas. Você está tão longe de ser “rígido” que é praticamente incapaz de se controlar – e embora isso possa não parecer tão positivo quanto realmente é, o que o torna especial neste caso, Touro, é que você é verdadeiramente Espírito livre.

Sua natureza de espírito livre é exatamente o que o coloca no lugar certo, na hora certa, na terça-feira, então, se lhe oferecerem um novo emprego ou oportunidade que vá além da energia positiva, saiba que você criou isso para si mesmo. E porque você é universalmente apoiado por Vênus em trígono com Saturno, tudo acaba bem para você, Touro.

Você está aberto e, portanto, receptivo. É simples assim. Você aproveita a vida e aceita novas experiências, e é exatamente por isso que novas experiências chegam até você. É como se você não pudesse andar um metro e meio sem que lhe fosse oferecida uma nova oportunidade incrivelmente maravilhosa, e tudo isso porque você criou sua vida de tal maneira que atrai naturalmente esse tipo de coisa.

2. Gêmeos

Como você descobriu recentemente que é bom ser feliz, descobrirá que existe um efeito residual de felicidade. É aqui que você começa a atrair cada vez mais situações felizes para sua vida. E embora todos possamos dizer: “Claro, é bom ser feliz, então por que alguém escolheria algo menos?”, também sabemos que cada um carrega o seu próprio peso aqui na Terra, e às vezes duvidamos se “merecemos” a felicidade .

Vênus em harmonia com Saturno em 2 de julho mostra que você não apenas merece felicidade, mas também está disposto a experimentar coisas novas e oportunidades. Sim, você, Gêmeos! Você não fica de fora da diversão. Depois de aceitar isso, você perceberá que é desejado em todos os lugares.

Você pode esperar boas notícias na forma de uma oferta de emprego neste momento. Embora outra grande oferta possa contrabalançar isso, será divertido para você escolher entre as grandes oportunidades. A melhor parte é saber que a vida pode ser definitivamente maravilhosa e você faz parte dela como todo mundo. Aproveite suas novas oportunidades, Gêmeos.

3. Sagitário

Descobrir que você tem talento suficiente para fazer o que deseja no trabalho lhe dá muito prazer, mas também o coloca na posição de alguém que muitas vezes recebe oportunidades incomuns. Durante a conjunção de Vênus e Saturno na terça-feira, 2 de julho, você terá mais uma vez a sorte de estar envolvido em algo muito, muito especial.

Quando tiver uma oportunidade, você deve investigar antes de aproveitá-la, porque deseja aproveitar ao máximo a situação que enfrenta. Por ser alguém que teve tantas oportunidades excelentes, você também percebeu que precisa adotar um certo tipo de julgamento quando se trata de decidir em qual dessas grandes situações deseja entrar.

Você é alguém que atrai oportunidades infinitas e isso provavelmente nunca irá parar para você, Sagitário. Então, no dia 2 de julho de 2024, quando você mais uma vez tiver a chance de fazer algo extraordinário, você agradecerá ao universo por colocá-lo na posição de alguém sortudo o suficiente para ter uma vida tão incrível.

Ruby Miranda é uma leitora intuitiva que estuda Taoísmo, pratica Tai Chi e interpreta I Ching, Tarot e Astrologia.