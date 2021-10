A escavação do Coliseu revela uma cela onde gladiadores aguardam uma luta mortal

(CNN) – Uma visão sobre como viviam os romanos que viviam na costa sudeste da Inglaterra foi revelada pela escavação de um anfiteatro histórico, onde milhares poderiam ter se reunido uma vez para testemunhar couro Lutas, caça de animais selvagens e execuções.

Herança Inglesa Arqueólogos trabalhando em Richboro, Kent, descobriram uma célula dentro do anfiteatro – conhecida como karser – que provavelmente continha gladiadores, criminosos e animais selvagens antes de soltá-los na arena para enfrentar seus horríveis destinos.

O anfiteatro foi revelado pela primeira vez durante uma escavação vitoriana do local em 1849, mas agora os detalhes do que poderia ter sido usado surgiram – e a English Heritage Company disse em um comunicado à imprensa que teria fornecido aos residentes da área uma cidade com um local para apresentações públicas e entretenimento. “

Paul Pattison, um historiador imobiliário proeminente da English Heritage, disse no comunicado à imprensa: “As descobertas que fizemos durante a escavação de Richboro são incríveis e emocionantes e transformam dramaticamente nossa compreensão da estrutura do anfiteatro e da natureza do assentamento adjacente na cidade . ”

Os arqueólogos escavam o Anfiteatro Romano em Richboro, Kent. Jim Holden / English Heritage

As escavações também sugerem que os romanos que viviam em Richborough podem ter cuidado de animais domésticos, como evidenciado pela descoberta “móvel” do esqueleto quase completo de um gato romano, propositalmente enterrado em uma área de assentamento local fora do anfiteatro.

O gato foi batizado de Maxipus pelo English Heritage, uma instituição de caridade que cuida de centenas de monumentos, edifícios e locais históricos na Inglaterra.

Os arqueólogos que trabalham no local também descobriram moedas, ossos de animais abatidos, fragmentos de cerâmica e objetos de adorno pessoal, mostrando que o assentamento romano em Richborough foi ocupado por civis até o final do século IV DC – todo o período romano na Grã-Bretanha.

Pattison disse à CNN que Richborough se tornaria um dos mais diversos e únicos assentamentos romanos da Grã-Bretanha.

Os arqueólogos descobriram moedas, fragmentos de cerâmica e até mesmo um esqueleto de gato. Jim Holden / English Heritage

“Por ser costeira, Richborough teria fornecido uma ligação entre o que então era chamado de Britannia e o resto do Império Romano – e por causa disso, todos os tipos de romanos que vieram de todo o império morreram por ele e viveram no assentamento , ”Pattison disse.

A escavação esclareceu quebra-cabeças para a equipe resolver, incluindo duas áreas retangulares fortemente queimadas – descritas como “vermelho-laranja brilhante” – que se acredita serem os restos de edifícios romanos que ficavam contra a parede externa do gramado do anfiteatro.

Embora não esteja claro que função esses edifícios teriam desempenhado no assentamento, a English Heritage Company disse que “sua destruição pelo fogo deve ter sido dramática, embora a causa seja desconhecida”.

Uma grande reforma do museu local em Richboro está programada para o final deste ano e será reaberta ao público no verão de 2022.