Espere isso do preço SOL se o ETF Spot Solana for aprovado!

21Shares assumiu a liderança com VanEck na busca pelo ETF Spot Solana

Espera-se um aumento nos fluxos de Solana se os pedidos forem aceitos

Solana [SOL]O desempenho de mercado de Solana nos últimos anos chamou recentemente a atenção de diversas instituições de Wall Street. Portanto, não é surpreendente que alguns deles estejam agora muito entusiasmados com a ideia do ETF Solana.

21 ações em movimento

Em um movimento para capitalizar o interesse crescente na SOL, a gestora de ativos suíça 21Shares entrou com um pedido para solicitar Para listar o ETF Solana nos EUA. Este pedido segue um pedido semelhante feito pelo concorrente VanEck.

A ordem 21Shares é baseada na classificação legal da altcoin. O pedido pressupõe que Solana não é considerado um valor mobiliário segundo a lei dos EUA. Esta distinção é importante porque os ETFs de ações enfrentam regulamentações mais rigorosas, em comparação com os ETFs padrão.

Se a SEC os classificar como valores mobiliários, a 21Shares poderá retirar totalmente o seu pedido. Esta possível retirada pode resultar de requisitos de registro adicionais que acompanham os ETFs de valores mobiliários, que a 21Shares pode não estar disposta a cumprir.

Como o SOL será afetado?

Espera-se que o potencial ETF spot Solana aumente o preço do Solana (SOL), semelhante à forma como o preço do Bitcoin subiu após a aprovação do ETF spot.

Na verdade, recentemente análise Na verdade, a GSR Markets usou o aumento de 2,3x no preço do Bitcoin como ponto de partida. Mas vale a pena notar que reconheceram que é pouco provável que os ETFs de Solana atraiam o mesmo nível de investimento. Para ilustrar isto, o GSR explorou três cenários baseados em potenciais fluxos de investimento, relativos aos fundos negociados em bolsa Bitcoin.

No caso dos ursos, assumiram um aumento de 2% nas entradas para o Sol. Isto pressupõe um baixo nível de interesse nos ETFs Solana, com entradas de apenas 2% em comparação com o Bitcoin.

O próximo é o caso base, que pode resultar em 5% mais entradas em comparação com o Bitcoin. Este seria um cenário mais moderado com base na atividade real de investimento em produtos Solana de 2021 a 2023, excluindo 2024 para evitar o impacto dos ETFs Bitcoin.

No cenário mais otimista e altista, o GSR levou em consideração maiores fluxos relativos de SOL em 2022 e 2023. Ele estimou que o altcoin poderia atrair 14% mais entradas, em comparação com o Bitcoin, em média.

Até o momento, o SOL estava sendo negociado a US$ 141,80, com queda de 2,53% no preço nas últimas 24 horas. Na verdade, o seu volume de negócios durante o período mencionado também diminuiu 33,23% nos gráficos.

