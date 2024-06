Encomende seu Chipotle pessoalmente para obter mais retorno do seu investimento, sugere uma análise do Wells Fargo

Para finalmente encerrar o “debate do peso”, o analista Zachary Vadim, do Wells Fargo, e sua equipe compraram e pesaram 75 tigelas de burrito, escreveram em nota esta semana. Os analistas “estudaram” (e esperançosamente devoraram) tigelas de burrito em oito locais diferentes da Chipotle na cidade de Nova York, com metade dos pedidos feitos digitalmente e a outra metade pessoalmente.

Durante o estudo, os analistas descobriram que os pesos das embarcações eram altamente inconsistentes.

O peso da tigela média encomendada online e pessoalmente era quase o mesmo, de acordo com o memorando de quinta-feira, mas o peso das tigelas de burrito variou significativamente em cada categoria. Para pedidos pessoais, o peso da tigela mais pesada foi 47% maior que o peso da tigela mais leve. O peso variou ainda mais para pedidos digitais, com o contêiner mais pesado pesando 87% mais que o contêiner mais leve. Com 13,8 onças, a menor tigela de burrito pesava um pouco mais do que uma lata média de refrigerante.

Aparentemente, há pelo menos um prato Chipotle na cidade de Nova York que também vale a pena evitar, já que os analistas descobriram que muitos dos 10 pratos mais leves eram da mesma loja sem nome. Todos os 10 pedidos também eram pedidos digitais.

“Embora a produtividade esteja melhorando, a consistência da demanda continua sendo uma oportunidade”, escreveram analistas em nota na quinta-feira.

Aparência especial

Esta análise ocorre no momento em que a Chipotle tem sido criticada nas redes sociais por suas porções menores. Rumor que Chipotle O pedido foi negado e mais tarde descobriu-se que a rede havia instruído os funcionários a dar porções maiores às pessoas que marcaram, gerando uma onda de comentários Vídeos nas redes sociaisEspecialmente no TikTok.

No mês passado, o CEO da Chipotle, Brian Nicol, disse: sorte O tamanho das porções não está diminuindo, mas ela acrescentou que os clientes podem servi-las aos funcionários um olhar” Para montar seus próprios burritos.

O fundador e ex-CEO da Chipotle, Steve Ells, confirmou na quarta-feira que as porções da rede de restaurantes não foram reduzidas e insistiu que ela tinha sido de fato “muito generosa” com o tamanho das porções, informou Quartz. Foi relatado.

“Nunca vi alguém sair de um Chipotle com fome nos últimos 30 anos, quero dizer, isso não acontece”, disse Ellis na conferência. Jornal de Wall Street Fórum Mundial de Alimentação. “Portanto, não tenho certeza se entendo completamente aqueles que reclamam do tamanho das porções, mas sei que isso existe.”

Embora os diferentes tamanhos de pratos possam parecer ruins para a rede, Lori Shallow, diretora de assuntos corporativos da Chipotle, disse que a discrepância era completamente normal devido à forma como o restaurante entrega seus pedidos.

“Semelhante a outras na indústria de fast food, nossas refeições totalmente personalizáveis ​​​​podem variar em tamanho ou peso dependendo da quantidade de ingredientes que o hóspede escolher ou se ele optar por preparar um ingrediente adicional ou mais leve ao fazer o pedido pessoalmente de nossa lista de ingredientes reais. ou”, disse Schallo em um comunicado “digitalmente”. sorte.

Apesar da controvérsia sobre o tamanho das porções, o Wells Fargo descobriu que o número de visitantes da Chipotle continua a aumentar, salvo um revés no mês passado, e o banco permanece otimista em relação às ações. O banco constatou que o número de visitantes da empresa até agora neste trimestre é o maior em 10 trimestres.