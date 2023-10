Espera-se que o furacão Lydia afete resorts em Puerto Vallarta, México

O furacão Lydia atingiu a costa como uma tempestade de categoria 4 na noite de terça-feira perto do resort de Puerto Vallarta, na costa do Pacífico do México, e continuou sendo um furacão poderoso enquanto se movia para o interior.

“Lydia está se movendo para o interior do centro-oeste do México como um furacão.” Centro Nacional de Furacões Ele disse terça à noite. “Ventos com força de furacão com risco de vida são esperados ao longo do caminho da tempestade durante a noite.”

O furacão atingiu velocidades de 225 km/h quando pareceu atingir a costa perto de Las Peñitas, no estado ocidental de Jalisco. Lydia então mudou-se para o interior e estava cerca de 30 milhas a leste de Puerto Vallarta, com ventos de 105 mph na noite de terça-feira.

Um alerta de furacão estava em vigor ao longo da costa mexicana. Um grande furacão tem velocidades de vento de pelo menos 111 mph.

O centro de furacões aconselhou o público a se preparar para proteger vidas e propriedades na tarde de terça-feira. O centro também alertou que as fortes chuvas da Lídia provavelmente causarão inundações repentinas e inundações em áreas urbanas, juntamente com possíveis deslizamentos de terra em áreas mais altas.

Ventos prejudiciais, tempestades e ondas violentas são esperados

Ventos fortes, tempestades e ondas grandes afetarão a costa do México perto da rota interior do centro da Lídia, Weather.com disse. O governador de Jalisco, Enrique Alfaro, disse ao Canal X que não houve relatos imediatos de feridos ou mortes.

As autoridades locais cancelaram aulas em comunidades ao redor da costa. O efeito esperado vem depois de um dia Tempestade Tropical Máx. Atingiu a costa sul do Pacífico, a centenas de quilômetros de distância, e depois se dissipou.

O furacão estava se movendo de leste a nordeste a cerca de 27 km/h na noite de terça-feira e os meteorologistas esperavam que Lydia fosse um furacão de categoria 1 quando atingir Guadalajara, a segunda maior cidade do México, por volta da meia-noite.

Jalisco abriu 23 abrigos, segundo Alfaro, e o governo da cidade de Puerto Vallarta disse que algumas dezenas de pessoas se refugiaram lá.

Espera-se que Lydia produza chuvas totais de 10 a 20 centímetros, com um total local de 30 centímetros em alguns lugares do estado de Nayarit, partes do sul do estado de Sinaloa e áreas costeiras de Jalisco, disse o centro de furacões.

Contribuindo: The Associated Press