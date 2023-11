Airbnb está adquirindo uma startup de IA por pouco menos de US$ 200 milhões

O Airbnb fez sua primeira aquisição como empresa pública, em um negócio avaliado em menos de US$ 200 milhões, disseram à CNBC fontes familiarizadas com o negócio.

A startup se chama Gameplanner.AI, que está em “modo furtivo” desde sua fundação em 2020. As startups operam em modo furtivo, longe dos olhos do público, por vários motivos, como proteger a propriedade intelectual ou evitar distrações. Gameplanner.AI acelerará alguns dos projetos de IA do Airbnb, de acordo com o Airbnb.

Gameplanner.AI foi cofundado pelo cofundador da Siri, Adam Chayer. Quando a Apple adquiriu a Siri, ele trabalhou ao lado de Steve Jobs. Mais tarde, Chayer foi cofundador do Viv Labs, que se tornaria a base do assistente de voz da Samsung.

O CEO do Airbnb, Brian Chesky, disse que a IA generativa mudará fundamentalmente a plataforma e que ele deseja usá-la como um “concierge de viagens” que conhecerá os usuários ao longo do tempo e aprimorará suas experiências de viagem – por exemplo, combinando os usuários com os quartos certos. ou papéis.

O negócio é a primeira aquisição da Airbnb desde 2019 e poderá despertar algum interesse em Wall Street sobre se a estratégia de fusões e aquisições de Chesky está a mudar, o que poderia tornar a Airbnb uma aquisição mais atraente. A empresa é lucrativa em termos GAAP e tinha US$ 11 bilhões em caixa e ativos líquidos no final de setembro.

A notícia do Airbnb vem na esteira de relatos de que o Google está em negociações para investir centenas de milhões em outra startup de IA, a Character.AI, que em março arrecadou US$ 150 milhões em uma avaliação de US$ 1 bilhão em uma rodada de financiamento liderada por Andreessen Horowitz. A startup permite que as pessoas criem personagens virtuais ou conversem com versões de inteligência artificial de celebridades como Elon Musk ou Albert Einstein.