Escalação inicial para Phillies vs. Braves NLDS 1 e confronto de arremessos de 2023

Corajoso: Spencer Strider (20-5, 3,86 ERA) tem 7-0 com um ERA de 2,01 em sete partidas contra os Phillies. Ele fez 3-0 com uma ERA de 1,45 contra eles este ano. Mas indo para este início projetado para o Jogo 1, falar-se-á sobre ele permitir cinco corridas em 2 1/3 entradas no Jogo 3 do NLDS no ano passado. Strider passou pelas duas primeiras rodadas de forma dominante e depois se cansou na terceira. Ele saiu do monte apenas duas vezes nos últimos 26 dias devido a uma distensão oblíqua.