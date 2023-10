Dick Butkus, ícone do Chicago Bears, morre aos 80 anos

Chicago (CBS) – Dick Butkus, lenda do Chicago Bears e da NFL, morreu, confirmou a equipe na quinta-feira.

“A família Butkus pode confirmar que a lenda do futebol e do entretenimento Dick Butkus faleceu pacificamente enquanto dormia durante a noite em sua casa em Malibu, Califórnia. “A família Butkus está se reunindo com a esposa de Dick, Helen. Eles agradecem suas orações e apoio.

“Informações adicionais serão fornecidas quando disponíveis.”

Richard Marvin Butkus, que jogou pelos Bears de 1965 a 1973 e foi destaque do time por gerações, tinha 80 anos. Conhecido como o “Maestro do Caos”, Butkus era ator em Chicago, estrelando dentro e fora do campo.

Ele morreu enquanto dormia durante a noite em Malibu, Califórnia.

Butkus nasceu em 9 de dezembro de 1942, em uma família lituano-americana no bairro de Fernwood, no extremo sul de Chicago. Ele era o mais novo de nove filhos.

O site de Butkus informa que ele já sabia que se tornaria um jogador de futebol profissional quando estava na quinta série.

“Trabalhei duro para me tornar um, assim como a sociedade diz que você deveria”, cita Butkus em seu site. “(A sociedade) disse que você tinha que ser feroz. Eu era feroz. Forte. Eu era durão.”

Butkus se tornou uma estrela do futebol na Chicago Vocational High School e na Universidade de Illinois – onde se matriculou em 1961. Em seu último ano, em 1963, ele já havia feito 145 tackles e forçado 10 fumbles, disse seu site.

Ele liderou o Fighting Illini ao Big Ten Championship naquele ano – e eles terminaram a temporada em terceiro lugar no país, disse seu site. O Illini venceu o Washington por 17-7 no Rose Bowl daquele ano.

Butkus foi nomeado All-American unânime em 1964, jogando em ambos os lados da bola como atacante e meio-campista na defesa, disse seu site. Seu site dizia que mais tarde ele teve sua camisa número 50 da Universidade de Illinois aposentada, um dos únicos dois jogadores a receber essa homenagem lá.

Seu impacto foi tão grande que o Prêmio Dick Butkus agora é concedido anualmente ao melhor jogador universitário do país.

Butkus foi convocado para a NFL pelos Bears em 1965 – vestindo a camisa 51. Ele fez 11 tackles solo em seu primeiro jogo, informou seu site.

CHICAGO, ILLINOIS – por volta de 1960: Dick Butkus # 51 do Chicago Bears antes de um jogo de futebol americano da NFL em meados da década de 1960 no Soldier Field em Chicago, Illinois. /Getty Imagens



Butkus era um dos principais candidatos ao prêmio de Estreante do Ano da NFL naquele ano, mas foi superado por seu companheiro de equipe do Bears e escolhido no primeiro turno, Gale Sayers, observou seu site.

O site de Butkus disse que a potência de 1,80 metro e 245 libras “aterrorizou os portadores da bola e os zagueiros adversários. Seu estilo de ataque ousado era digno de um urso pardo”.

Durante seus nove anos de carreira na NFL, Butkus recuperou 27 fumbles e teve 22 interceptações, disse seu site.

Butkus foi citado em seu site dizendo que sua agressividade em campo foi um fator importante para seu sucesso.

Ele foi citado como tendo dito: “Quando eu saía para o campo para me aquecer, fazia coisas que me deixavam louco”. “Se alguém do outro time estivesse rindo, eu fingiria que estava rindo de mim ou dos Bears. Sempre funcionou para mim.”

As lesões começaram a afetar os joelhos de Butkus em 1970, mas ele continuou pressionando por mais três anos – com 117 tackles, 68 assistências, três recuperações de fumble e quatro interceptações de passes em 1971, disse seu site.

Quando se aposentou em 1973, Butkus foi selecionado para o time principal da NFL por seis anos e esteve em oito Pro Bowls consecutivos, disse seu site.

Butkus foi eleito o décimo melhor jogador da NFL quando a liga comemorou seu 100º aniversário.

Depois de se aposentar da NFL, Butkus começou a atuar – aparecendo em uma conhecida série de anúncios da Miller Lite nos quais interpretava “um jogador de tênis educado discutindo alegremente os méritos da cerveja com sua colega estrela e ex-defensivo da NFL Bubba Smith”. seu site na Internet. Ele disse.

Ele também estrelou os filmes “Necessary Roughness” e “Any Gift Sunday” e apareceu nos programas de TV “My Two Dads” e “Hang Time”, informou seu site.

Ainda no ano passado, Butkus assumiu o feed do Twitter do Bears Ele postou dois videoclipes relembrando seus momentos inesquecíveis em campo.

Ele disse que seu jogo favorito que já jogou foi contra o San Francisco 49ers no Wrigley Field – que os Bears compartilharam com os Cubs antes de se mudarem para o Soldier Field em 1971.

“É o dia em que Gale Sayers marcou seis gols e ele fez isso de maneiras diferentes – e você sabe, eu estava em todos os times de chute, exceto no time titular naquele momento, mas você sabe, nós o paramos na cobrança de pênalti. não sei se”, disse Butkus. Ele teve um pontapé inicial ou não. Mas ele tinha seis.”

Butkus acrescentou que o técnico George Halas continuou a tirar Sayers do jogo e substituí-lo por John Arnett. Se isso não tivesse acontecido, disse Butkus, Sayers poderia ter marcado sete ou mais gols.

Esse jogo foi disputado em 12 de dezembro de 1965. Sayers observou que era um dia chuvoso, assim como a estreia em casa dos Bears este ano.

O futuro técnico Mike Ditka também esteve em campo como jogador naquele jogo – um relato contemporâneo do Chicago Tribune observa que ele trouxe o atacante defensivo do 49ers, Roland Lakes, para ajudar a preparar o terreno para o quarto dos seis touchdowns de Sayers.

O Tribune contemporâneo também observou que Johnny Morris trouxe um defensor esquerdo do 49ers para ajudar a abrir caminho na mesma jogada. Você deve se lembrar de Morris como um locutor esportivo proeminente em Chicago, especificamente como diretor esportivo da CBS 2 Chicago de 1975 a 1992.

Os Bears venceram o jogo por 61-20.

Há alguns anos em 2019Butkus foi homenageado com uma estátua de bronze de 3,6 metros de altura e 450 quilos do lado de fora do Memorial Stadium da Universidade de Illinois.

O Hall of Famer estava presente para aceitar a inauguração. Não era filtrado, era honesto e, no típico estilo de Dick Butkus, não havia nada de fofo.

“eu mereço isso?” Butkus perguntou. “As crianças de hoje podem dizer isso, mas é um negócio muito humilhante e você se pergunta por que, cara? Eu fiz o que deveria fazer, gostei de tirar as pessoas de seus lugares.”

Butkus Ele veio A abertura da temporada regular dos Bears contra Green Bay Packers No Soldier Field em 10 de setembro.

“Ninguém conhece palavras, Butkus Ele zombou disso No o preto Apenas dois dias atrás, através das redes sociais, após a vitória do Detroit na abertura da temporada… Chefes de Kansas City“, escreveu Brian DiRedo, da CBS Sports.

O presidente do Bears, George H. McCaskey, emitiu um comunicado na quinta-feira chamando Butkus de “urso absoluto”.

“Ele era um ícone de Chicago. Ele demonstrou o que era nossa grande cidade e, não por coincidência, o que George Halas procurava em um jogador: resistência, inteligência, instintos, paixão e liderança”, escreveu McCaskey. “Ele se recusou a aceitar qualquer coisa menos do que o melhor de si mesmo ou de seus companheiros.”





A NFL também homenageou Butkus na noite de quinta-feira.





O comissário da NFL, Roger Goodell, emitiu esta declaração:

“Dick Butkus foi um competidor feroz e apaixonado que ajudou a estabelecer a posição do linebacker como um dos maiores nomes de todos os tempos da NFL. A intuição, resistência e capacidade atlética de Dick fizeram dele um modelo para o linebacker cujo nome estará para sempre associado à posição e ao Ursos de Chicago. “Também nos lembramos de Dick como um defensor de longa data de ex-jogadores e jogadores de todos os níveis do jogo. O Prêmio Dick Butkus e sua fundação reconheceram as realizações em campo e o serviço comunitário entre jogadores do ensino médio, universitário e da NFL. Dick era um campeão de esportes limpos, onde sua campanha Play Clean ajudou “A aumentar a conscientização sobre os perigos do uso de esteróides entre atletas do ensino médio.

“Enviamos nossas mais profundas condolências à família Butkus, à organização Bears, aos muitos fãs e às pessoas que ele tocou ao longo de sua vida.”

Os Bears estavam programados para enfrentar o Washington Chiefs na noite de quinta-feira. O jogo sem dúvida se tornará uma homenagem a um dos maiores que já o fizeram.