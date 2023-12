Erros da inteligência israelense sobre o plano de ataque do Hamas justificam um escrutínio rápido, mas pouca reação

A liderança militar de Israel enfrentou um maior escrutínio público esta semana, após uma série de fugas de informação prejudiciais nos meios de comunicação israelitas, com o New York Times a observar que oficiais superiores ignoraram ou rejeitaram relatórios de inteligência sobre a possibilidade de um grande ataque do Hamas.

De acordo com estes relatórios, as FDI obtiveram uma cópia do plano de batalha que o Hamas acabou por utilizar durante o seu ataque a Israel em 7 de Outubro, mas os oficiais acreditaram erradamente que o Hamas não seria capaz de implementá-lo. Um comandante também rejeitou o aviso de um subordinado em Julho de que o grupo estava a realizar formação e a desenvolver capacidades para implementar o plano.

Esta notícia aumentou as expectativas entre os comentadores políticos de que, após o fim da guerra, os altos líderes militares e de segurança renunciariam ou seriam expulsos devido a falhas de inteligência.

Os apoiantes do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu aproveitaram os relatórios, usando alegações de fracasso militar para desviar a atenção das acusações de que o próprio Netanyahu é parcialmente responsável pelo que muitos israelitas consideram a pior falha de segurança do país em 50 anos.

No entanto, estas revelações não levaram imediatamente a uma grande indignação pública: os analistas dizem que ficou claro para os israelitas, desde as primeiras horas do ataque de 7 de Outubro, que matou cerca de 1.200 pessoas e levou ao rapto de quase 240 outras, que o ataque foi o resultado de, pelo menos em parte, devido a uma falha catastrófica de inteligência.

Embora a guerra ainda esteja em curso, muitos israelitas também estão concentrados em manter uma frente unida contra o Hamas.

“Fecho os olhos a estas questões por agora”, disse Ayelet Samerano, cujo filho Yonatan foi baleado por homens armados palestinianos e levado para Gaza em 7 de Outubro. Entrevista por telefone. “Acho que saberemos todas as respostas – depois da guerra.”

Muitos judeus israelitas também estão relutantes em culpar o exército, uma instituição alardeada que é central para a sua identidade: é um caldeirão para a maioria dos judeus israelitas como recrutas, e eles vêem-no como um projecto nacional sagrado necessário para defender o seu estado. .

As sondagens de opinião indicam que mesmo após o ataque, a confiança nos militares permanece elevada. a reconhecimento A sondagem de meados de Outubro revelou que 87% dos judeus israelitas entrevistados disseram confiar nos militares israelitas, uma percentagem ligeiramente superior à de Junho.

O ataque destruiu uma parte central do contrato social israelita: a ideia de que – dada a memória viva do Holocausto – o exército poderia manter os seus cidadãos mais seguros do que os judeus que viviam no estrangeiro.

Enquanto o exército lutava para repelir o ataque de 7 de Outubro, os residentes das aldeias alvo do Hamas falavam repetidamente do seu choque quando o exército os deixou indefesos, de acordo com dezenas de mensagens de texto que os sobreviventes partilharam com o The Times.

“Onde está o exército???” um sobrevivente escreveu na manhã de 7 de outubro.

Mas este choque ainda não se traduziu num protesto popular generalizado contra a liderança política e militar de Israel, incluindo Netanyahu, disse Eran Etzion, antigo vice-conselheiro de segurança nacional.

Etzion acrescentou que milhares de possíveis manifestantes estão actualmente a participar em tarefas de reserva em todo o país.

“Não se deixem enganar – a raiva está aí. É apenas uma questão de quando ela irá explodir”, disse ele. “A ideia é que lutaremos primeiro e depois iremos às ruas.”