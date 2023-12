A ativista pró-democracia de Hong Kong, Agnes Chow, escapa da fiança e se muda para o Canadá

HONG KONG (AP) – Uma das mais conhecidas ativistas pró-democracia de Hong Kong que se mudou para o Canadá para prosseguir os seus estudos diz que não regressará à cidade para cumprir as condições da fiança, tornando-se a última política a fugir de Hong Kong sob o regime. da lei. A repressão de Pequim aos dissidentes.

Agnes Chow, um jovem famoso no vibrante movimento pró-democracia da cidade, foi Ele foi preso em 2020 Ao abrigo de uma lei de segurança nacional imposta por Pequim e promulgada na sequência dos protestos antigovernamentais em 2019. Ela foi libertada sob fiança, mas também passou mais de seis meses na prisão num caso separado relacionado com o seu papel nos protestos.

Depois de Chow Kan Ele foi libertado da prisão Em 2021, ela teve que se apresentar regularmente à polícia. Ela disse em postagem no Instagram na noite de domingo que a pressão lhe causou “doenças mentais” e influenciou sua decisão de não retornar à cidade.

Muitos dos seus pares foram presos, detidos, forçados ao auto-exílio ou silenciados após a implementação da lei de segurança em 2020.

A supressão do movimento pró-democracia da cidade realça que as liberdades prometidas à antiga colónia britânica quando regressou à China em 1997 foram significativamente corroídas. Tanto Pequim como Hong Kong elogiaram a lei de segurança ao restaurar a estabilidade da cidade chinesa semiautônoma.

Zhao disse que em julho as autoridades ofereceram-lhe a devolução do passaporte para que ela pudesse continuar os seus estudos no Canadá, com a condição de viajar com eles para a China continental. Ela disse que concordava, e que sua viagem em agosto incluiu uma visita a uma exposição sobre as conquistas da China e à sede da gigante tecnológica Tencent. Mais tarde, as autoridades devolveram-lhe o passaporte.

Depois de considerar a situação em Hong Kong e a sua segurança e saúde, Chow disse que “provavelmente não voltará” à cidade novamente.

“Não quero ser forçada a fazer coisas que não quero mais e ser forçada a visitar a China continental novamente. Se isso continuar, meu corpo e minha mente entrarão em colapso, embora eu esteja segura”, escreveu ela.

Zhao disse à TV Tokyo na segunda-feira que ainda estava considerando seus próximos passos, incluindo a opção de buscar asilo no Canadá, informou a estação. A Tokyo TV disse que, em resposta a uma pergunta sobre se ela se envolveria em atividades políticas lá, ela disse que queria fazer algo em benefício de Hong Kong.

A polícia de Hong Kong condenou “fortemente” na segunda-feira a ação de Chow, sem nomeá-la, dizendo que “vai contra e desafia o Estado de Direito”.

“A polícia insta a mulher a regressar imediatamente, antes que seja tarde demais, e a não escolher o caminho sem volta. “Caso contrário, ela carregará o estigma de ser uma fugitiva pelo resto da vida”, disse a polícia em comunicado.

A polícia não respondeu às perguntas da Associated Press sobre a viagem de Zhao à China continental.

Questionado sobre o caso de Zhao numa conferência de imprensa diária, o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, Wang Wenbin, disse que Hong Kong é uma sociedade baseada na lei e ninguém tem privilégios fora da lei. Ele acrescentou que quaisquer ações ilegais serão punidas.

Chow ganhou fama com outros jovens ativistas proeminentes, Joshua Wong e Nathan Law, como líder estudantil, inclusive em protestos pró-democracia em 2014.

Ela co-fundou o agora extinto partido pró-democracia Demosisto com Wong e Lu, mas o partido Resolvido Em 30 de junho de 2020, mesmo dia em que foi promulgada a lei de segurança.

Wong está agora sob custódia e enfrenta uma acusação de vandalismo que pode resultar em prisão perpétua se for condenado. Low fugiu para a Grã-Bretanha e a polícia ofereceu em julho uma recompensa de HK$ 1 milhão (US$ 127.600) por informações que levassem à sua prisão.