A crise alimentar em Madagascar foi atribuída à mudança climática. Cientistas dizem que isso está errado

Os anos sucessivos de escassez de chuvas levaram a uma seca prolongada que abalou a segurança alimentar em Madagascar e já colocou dezenas de milhares de pessoas em condições de fome.

Um estudo realizado por cientistas da World Weather Attribution Initiative, uma colaboração internacional liderada pelo Imperial College London e o Royal Netherlands Institute of Meteorology, descobriu que a variação natural no clima foi provavelmente a principal causa da seca.

O grupo disse que a pobreza, a infraestrutura deficiente e um alto nível de dependência das chuvas na agricultura também estão por trás da crise alimentar do país.

Madagascar recebeu apenas cerca de 60% de sua precipitação média normal por dois anos consecutivos, o nível mais baixo em 30 anos. A seca resultou em quebras de safra generalizadas no sul do país, e cerca de 1,3 milhão de pessoas em todo o país precisam de assistência alimentar. De acordo com o Programa Mundial de Alimentos (Programa Mundial de Alimentos).

Os cientistas disseram que não podem descartar completamente as mudanças climáticas como contribuintes para a redução das chuvas, mas que seu papel, se houver, é pequeno demais para ser distinguido dos padrões climáticos históricos do país.

“Em vez disso, o estudo descobriu que a exposição a menos chuvas é o principal fator por trás da crise alimentar”, diz o estudo. “As restrições da Covid para limitar os impactos na saúde pública também impediram que as pessoas da área fossem para outro lugar do país em busca de trabalho, como muitas pessoas fizeram em outras ocasiões.”

O Programa Mundial de Alimentos respondeu ao estudo dizendo que a crise alimentar era o resultado de uma combinação de temperaturas acima da média, chuvas mais baixas, quebras de safra e outras vulnerabilidades em comunidades dependentes da agricultura de subsistência, exacerbadas pelo impacto econômico da Covid-19 .

“O estudo da WWA não atribui apenas as secas de 2019/2020 às mudanças climáticas induzidas pelo homem. Mas reconhece que o aquecimento global está aumentando as vulnerabilidades”, disse a organização em um comunicado.

Relatório do Painel Intergovernamental das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas Postado em agosto Ele descobriu que era esperado que Madagascar experimentasse um aumento na seca se o aquecimento global exceder 1,5 ° C acima dos níveis pré-industriais. Maior intensidade de ciclones tropicais também é esperada.

O mundo já viu um aumento médio de temperatura de cerca de 1,2 ° C.

O Programa Mundial de Alimentos escreveu que “está preocupado que Madagascar e outros países continuem a enfrentar crises alimentares se não mitigarmos a crise climática, permitir que grupos vulneráveis ​​se adaptem e construam sua resiliência”.

Diversas organizações de mídia, incluindo a CNN, relataram que o Programa Mundial de Alimentos descreveu a crise alimentar como sendo impulsionada pela crise climática.

Os cientistas da WWA estudaram as regiões do sudoeste do país fortemente afetadas, analisando registros do tempo, previsões climáticas e simulações de computador para comparar as condições climáticas atuais e passadas na região.

O estudo descobriu que a região experimenta naturalmente grande variabilidade nos padrões de precipitação. O estudo mostrou que, no clima atual, Madagascar tem uma chance em 135 de ter essa seca em qualquer ano.

No entanto, Madagascar continua vulnerável à crise climática, causada principalmente pelo uso de combustíveis fósseis pelos humanos, como carvão, petróleo e gás. À medida que as emissões de gases de efeito estufa aumentam, o país provavelmente enfrentará cada vez mais extremos climáticos, incluindo secas.

“Se as temperaturas globais subirem mais, Madagascar provavelmente experimentará ciclones tropicais mais fortes e possivelmente mais secas em alguns lugares”, disse Lisa Thalheimer, pesquisadora de pós-doutorado do Centro de Pesquisa Política de Energia e Meio Ambiente da Universidade de Princeton. Faça parte do estudo.

“A menos que as emissões de carbono sejam reduzidas globalmente, qualquer aumento nos eventos climáticos extremos exacerbará as vulnerabilidades existentes e afetará particularmente os mais pobres, tornando difícil para eles lidar com choques complexos como os que estamos vendo agora.”

Outros cientistas envolvidos no estudo disseram que a mensagem para levar para casa era aumentar os esforços para se adaptar a eventos climáticos extremos, que só devem acontecer. Mais frequente e mais destrutivo Quanto mais quente o mundo fica.

“O que estamos vendo neste evento em Madagascar mostra que em muitos casos nem estamos preparados para o clima de hoje”, disse Martin van Aalst, diretor do Centro Climático da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho.

“Abordar as vulnerabilidades da região e melhorar as condições de vida da população continua a ser crítico.”