Jake Browning encontra um sentimento familiar ao levar o Bengals à vitória na prorrogação

JACKSONVILLE, Flórida – O quarterback do Cincinnati Bengals, Jake Browning, não sabe quando apreciará totalmente seu desempenho na noite de segunda-feira.

No segundo início de sua carreira, ele fez uma partida histórica na vitória por 34-31 na prorrogação sobre o Jacksonville Jaguars. Jogando no lugar do lesionado Joe Burrow, Browning se tornou o primeiro jogador não draftado na Era Combinada a arremessar mais de 350 jardas e completar 85% de seus passes.

Sua seqüência final: 32 de 37 passes, 354 jardas e dois touchdowns no total, um esforço que ajudou o Bengals a quebrar uma seqüência de três derrotas consecutivas. Apesar da relativa inexperiência, o sentimento de vitória não lhe era estranho.

“Não joguei muito futebol, mas não estou acostumado a vencer”, disse Browning. “Ganhei muitos jogos na minha carreira. Nenhum deles esteve na NFL até hoje, o que é obviamente digno de nota. Ganhei muitos jogos de futebol americano na minha vida.”

Browning ganhou um título estadual preparatório na Folsom (Califórnia) High School e disputou 53 partidas em quatro temporadas na Universidade de Washington antes de não ser draftado em 2019. Depois de ser dispensado pelo Minnesota Vikings antes da temporada de 2021, ele se juntou ao Bengals e conquistou o título estadual do ensino médio. Ele passou de jogador do time de treino a segundo zagueiro do time.

Seu papel ganhou maior importância quando Burrow sofreu uma lesão no pulso no final da temporada na Semana 11, levando Browning a fazer seu primeiro início de carreira na Semana 12. Em uma derrota por 16-10 para Pittsburgh, ele acertou 19 de 26 passes para 227 jardas com um touchdown e uma interceptação.

Embora ele tenha se sentado atrás de outros zagueiros e gerenciado as jogadas, é diferente e reflete sua própria experiência no jogo, disse Browning.

“[I] “Aprendi muito com o jogo de Pittsburgh e consegui realmente me concentrar em algumas dessas coisas durante a semana de treinos”, disse Browning. “Acho que o principal é conseguir essas repetições e tirar mais uma semana delas. Conseguimos marcar pontos.”

Cincinnati (5-6) também apresentou grandes jardas – 491, o recorde da temporada, com 42 delas na prorrogação.

O wide receiver do Bengals, Tee Higgins, disse que assim que Browning acertou Ja’Marr Chase em um passe para touchdown de 76 jardas no terceiro quarto, foi quando ele soube que o quarterback de Cincinnati estava realmente pronto para um grande jogo.

Higgins só elogiou o desempenho de Browning contra os Jaguars (8-4).

“O menino se divertiu muito”, disse Higgins. “Todos vocês perguntaram a ele sobre sua confiança durante toda a semana e acabaram de vê-lo lá. Droga, você não pode pedir nada melhor do que isso.”

Browning contou com Chase durante todo o jogo. Chase terminou com 11 recepções em 12 alvos para 149 jardas, incluindo uma longa recepção para touchdown.

Nessa jogada, Chase se virou e disse algumas palavras para o safety dos Jaguars, Andre Cisco. Antes do jogo, Chase disse que disse a Higgins que estava com vontade de agitar as coisas.

“Eu me senti um cara mau hoje”, disse Chase, que também ultrapassou a marca de 1.000 jardas recebidas pela terceira vez em outras temporadas da NFL.

Chase e Browning ameaçaram a defesa de Jacksonville enquanto o Bengals quebrava uma seqüência de 14 derrotas consecutivas no horário nobre, a mais longa da história da NFL, de acordo com a ESPN Stats & Information.

Após o jogo, o técnico do Bengals, Zac Taylor, disse que Browning “incendiou o mundo” e que o desempenho poderia ter um grande impacto no vestiário.

“Podemos ver os aspectos intangíveis e a preparação que ele faz”, disse Taylor. “Mas quando ele vai lá e lidera a equipe como fez, definitivamente acho que isso aumenta o nível de confiança de toda a equipe.”

Com cinco jogos restantes na temporada regular, uma vitória do Cincinnati dá ao time uma chance remota de chegar aos playoffs pela terceira temporada consecutiva. Quatro dos oponentes restantes de Cincinnati têm zagueiros lesionados.

Cincinnati estava ciente do impacto que a grande noite e a vitória fora de casa de Browning tiveram em suas expectativas nos playoffs.

“Estamos apenas um passo mais perto de colocar o pé na porta”, disse Chase. “E quando entramos pela porta, temos que arrombar.”