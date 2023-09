Dakota Johnson parece deslumbrante em jeans enquanto se mistura com Ethan Hawke, sua filha Maya e Laura Linney durante o Telluride Film Festival, no Colorado

O 50º Festival Anual de Cinema de Telluride começou em Telluride, Colorado, na quinta-feira e vai até segunda-feira, 1º de setembro.

Entre as grandes estrelas da cerimônia: Dakota Johnsonque teve permissão para comparecer e promover seu novo filme Daddio com o co-estrela Sean Penn devido a um acordo temporário com a SAG-AFTRA.

No sábado, Johnson foi visto saindo com alguns membros do elenco e da equipe do novo filme Wildcat, que foi co-escrito e dirigido pelo ator Ethan Hawke.

Johnson, vestindo uma jaqueta jeans estilosa, sentou-se na grama com Hawke, sua filha Maya Hawke e a estrela de Ozark Laura Linney.

A atriz de 50 Tons de Cinza, 33 anos, colocou seu agasalho sobre uma camisa rosa solta de botões que ela amarrou na parte inferior para mostrar sua cintura.

BRILHANTE: Johnson, 33, manteve sua aparência casual no sábado enquanto participava do segundo dia do 50º Festival de Cinema de Telluride

Repleto de estrelas: Johnson foi flagrado saindo com alguns membros do elenco e da equipe do novo filme Wildcat, que foi co-escrito e dirigido pelo ator Ethan Hawke

Ela completou o look com calça azul marinho e um par de sapatilhas de malha preta.

Seus longos cabelos castanhos estavam penteados em um estilo fácil, meio para cima e meio para baixo, e ela usava óculos escuros de grife.

Para adicionar glamour extra, Johnson usou um par de brincos de ouro brilhantes e um lábio rosa brilhante.

Enquanto descansava na grama, Johnson conversou com Maya, que exibiu seu senso de moda peculiar em uma camiseta listrada enorme e jeans largos.

Maya, 25 anos – que Ethan divide com a ex-mulher e também atriz Uma Thurman – desempenha o papel principal de Flannery O’Connor em Wildcat, uma cinebiografia sobre a romancista americana e sua luta para publicar seu primeiro livro.

Enquanto isso, Lenny, 59, parecia todo sorrisos enquanto usava jeans azul escuro e uma camisa listrada verde e preta por baixo de um casaco preto.

Para manter seu humor descontraído, a estrela de Savages também usou um boné de beisebol do Telluride Film Festival sobre seus longos cabelos loiros.

Ethan também parecia estar de bom humor enquanto usava uma roupa toda jeans.

Ao longo dos anos, a estrela de Reality Bites fez questão de mostrar suas habilidades por trás das câmeras, tanto como diretor quanto como escritor.

No passado, dirigiu os longas-metragens Chelsea Walls (2001), The Hottest Country (2006) e Blaze (2018), bem como o documentário Seymour: An Introduction (2014).

Ele também escreveu créditos para Before Sunset (2004), The Hottest Case (2006), Before Midnight (2013) e Blaze (2018).

Hawke co-escreveu o roteiro de Wildcat com Shelby Gaines, também conhecido por seu trabalho como músico e compositor.

A atriz de 50 Tons de Cinza usava uma jaqueta jeans estilosa sobre uma camisa rosa solta de botões que ela amarrou na parte inferior para mostrar a cintura.

Johnson estava sentado na grama com Hawke, sua filha Maya Hawke e a estrela de Ozark Laura Linney

Enredo: No filme biográfico Wildcat, Maya Hawke interpreta a romancista americana Flannery O’Connor enquanto ela luta para publicar seu primeiro romance.

Fazendo as rondas: Ethan Hawke saiu vestindo uma roupa toda jeans

Situação promocional: Johnson compareceu ao festival anual para promover seu novo drama Daddio

Tempos difíceis: A liderança do SAG-AFTRA tem sido vocal no convite a talentos para promover filmes independentes em festivais se os seus projectos conseguirem acordos provisórios, de acordo com o Deadline; Dakota Johnson é fotografada com as estrelas do Wildcat, Maya Hawke e Laura Linney

Junto com Maya Hawke e Laura Linney, o elenco de Wildcat inclui Philip Ettinger, Rafael Casale, Cooper Hoffman, Steve Zahn, Vincent D’Onofrio, Alessandro Nivola e Willa Fitzgerald.

Após sua estreia mundial na TFF, Hawke exibirá o filme no Festival Internacional de Cinema de Toronto em 11 de setembro.

No momento não há nenhuma palavra oficial sobre quando será amplamente divulgado.

A liderança do SAG-AFTRA tem sido ativa no convite a talentos para promover filmes independentes em festivais, caso os seus projetos recebam acordos provisórios. de acordo com Prazo de entrega.