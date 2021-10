Enquete: N64 e Sega Genesis Nintendo Switch são lançados online hoje – qual você vai jogar primeiro?

Hoje vemos o lançamento do Nintendo Switch Online Expansion Pack, uma extensão do serviço de assinatura existente que adiciona uma biblioteca de títulos Nintendo 64 e Sega Genesis / Mega Drive, bem como os próximos lançamentos. Animal Crossing: New Horizons – Conteúdo para download (DLC) Happy Home Paradise.

A opinião pode ser dividida Quanto a quão bom esse negócio é, mas uma série de clássicos de 16 e 64 bits em breve serão facilmente jogáveis ​​no Switch e, apesar dos gemidos de nossa carteira – uma chance de jogar Banjo Kazooie E F-Zero X Em dispositivos modernos (ambos chegando “em breve”, em vez de cair no lançamento), é definitivamente motivo de comemoração.

Mas por onde começamos? Bem, os leitores da Nintendo Life já deram a sua opinião e deram a sua opinião Cada jogo NSO Nintendo 64 E Todos os jogos NSO Sega Mega Drive Em termos de qualidade absoluta. Mas com a pequena biblioteca de jogos disponível, você pode ficar animado para jogar algo você não queimado mil vezes antes (olá, Sonic 2) Você pode ficar intrigado com a experiência conquistar ou mergulhar em Phantasy Star IV pela primeira vez?

Vamos descobrir abaixo com quais dos jogos de lançamento os aplicativos online do Nintendo 64 e Sega Genesis Nintendo Switch serão abertos hoje (ou, tecnicamente, amanhã no Japão e na Europa).

