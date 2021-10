Revisão do Age of Empires 4: revivendo o brilho da série RTS

Se você pode jogar pelo seguro com um jogo de estratégia em tempo real em 2021, então era dos impérios 4 Divirta-se com segurança. O novo jogo da Relic Studios, que substitui o desenvolvedor da franquia anterior Ensemble, se parece muito com um remake moderno do jogo. era dos impérios 2 Da sequência ao terceiro jogo da série. Mas acontece que atualizar um clássico de 20 anos é, na verdade, uma ideia muito legal.

em um AoE 4Os jogadores escolhem uma das oito civilizações para jogar no jogo. era dos impérios 3 A série mudou para a era colonial, mas AoE 4 Isso remonta aos tempos medievais – assim como o segundo jogo. Cada civilização vem com suas próprias recompensas e alguns edifícios e unidades exclusivos para os jogadores construirem. Todos eles começaram com o centro da cidade e seis aldeões (dos três em era dos impérios 2), com o objetivo de construir uma cidade próspera, com economia própria e, claro, seu próprio exército. A principal atração do jogo é o modo competitivo, que inclui duelos, jogos em equipe ou guerra livre para todos com outras civilizações, todos os quais podem ser jogados offline contra a IA ou online com outros jogadores.

Para construir suas cidades e exércitos, os jogadores devem reunir recursos, construir edifícios e criar cada unidade de combate individual, enquanto tentam enfrentar os soldados inimigos. Os jogadores também podem atualizar a tecnologia de suas cidades e exércitos construindo marcos especiais que os transportam para uma nova era histórica, com quatro marcos para progredir. Construir suas cidades e suas tecnologias é importante, mas o pão com manteiga do Age of Empires sempre foi exércitos e combate.

Cada civilização tem acesso às unidades básicas que constituem uma bela tríade de contadores: Cavalaria Anti-Lança, Arqueiros Anti-Cavalaria e Arqueiros Anti-Cavalaria. Esta premissa básica foi arrancada diretamente de era dos impérios 2 (e tecnicamente na vida real), mas o combate, como a maioria das coisas, é um pouco mais simples AoE 4. Por exemplo, atiradores em era dos impérios 4 Sempre acertando seus alvos. Embora esta fosse uma atualização para os arqueiros, eles poderiam eventualmente entrar AoE 2A maioria das pequenas escaramuças no jogo antigo envolviam unidades móveis para desviar de flechas, algo AoE 4 Remove completamente.

Essa simplificação se estende a mais do que apenas combate. Muitos pequenos problemas que costumavam fazer parte da gestão caótica da cidade AoE 2 Eles se foram do jogo mais recente. Os jogadores não precisam mais replantar suas fazendas porque os aldeões cuidam delas, e os aldeões raramente ficam no caminho uns dos outros e freqüentemente passam uns pelos outros, o que torna o manejo menos difícil. Enquanto era dos impérios 4 Ainda é um jogo complexo e suas complexidades vêm mais da tomada de decisões e da estratégia do que dos detalhes das jogadas mecânicas.

As civilizações são diferentes umas das outras aqui, mais do que costumavam ser era dos impérios 2 – Embora o último jogo não vá tão longe AoE 3, que deu a cada civilização unidades radicalmente diferentes e diferentes estilos de jogo econômicos, muitas vezes por meio de escolhas de marcos que você constrói em cada idade.

AoE 4 Ele também apresenta algumas grandes reviravoltas na fórmula de construção de base que permite mais criatividade. AoE 2 Os jogadores encorajam implicitamente projetos de cidades específicos porque os edifícios podem formar paredes temporárias ao redor da base. em um AoE 4, Os módulos podem circular pelos edifícios independentemente da proximidade entre eles, permitindo mais liberdade de design. O jogo também oferece buffs para produzir estruturas dependendo de outros edifícios próximos; Esses bônus tendem a variar de facção para facção, o que ajuda a tornar os designs de cada cidade únicos. Isso permite que os jogadores ajustem suas bases e, de alguma forma, reconheçam onde construíram AoE 2 apenas arranhe a superfície e era dos impérios 3 Quase deserta.

Somando-se à permanência da sua cidade em todas as partidas, está o fato de que as defesas neste jogo são muito mais fortes do que nunca na série. Embora paredes sempre existissem no Age of Empires, AoE 4As paredes de pedra foram cortadas sobre suas antecessoras. As novas paredes de pedra só podem ser destruídas por armas de cerco e não por soldados regulares. Unidades de infantaria podem fazer aríetes de ataque primitivos por conta própria – uma vez que você tenha se esforçado para melhorá-los – mas isso ainda significa que o cerco requer muito mais planejamento e investimento de recursos do que estão acostumados. Além disso, os arqueiros agora podem ficar no topo de paredes de pedra para um pequeno aumento de poder.

Fora do modo multijogador básico, era dos impérios 4 Também possui um excelente modo para um jogador que apresenta quatro campanhas históricas diferentes. Esses jogadores colocaram no lugar de generais e exércitos históricos de quatro civilizações diferentes em quatro períodos marcantes da história: os ingleses na época do caos, os mongóis quando conquistaram a Rússia e a China, os russos com a ascensão de Moscou e os franceses como eles enfrentam os ingleses na Guerra dos Cem Anos.

Cada campanha contém várias missões, e cada missão começa com uma narrativa histórica maravilhosamente retratada e às vezes reencenada que descreve a fase política e tática da batalha que você está prestes a travar. Essas cenas são uma erva daninha para os fãs de história e, embora não tornem você um especialista nas Guerras Civis inglesas, ainda ajudam cada nova missão a parecer uma parte importante de uma narrativa maior.

As missões em si são bastante diversas, colocando você em situações incomparáveis ​​em partidas normais do Age of Empires contra humanos ou inteligência artificial. Você enfrentará desafios específicos, como a necessidade de usar um conjunto específico de unidades para eliminar o inimigo ou liderar uma pequena força na defesa de uma enorme fortaleza contra o avanço do exército inimigo. Cada cenário termina com a morte de todos os inimigos restantes, o que pode fazer com que algumas missões pareçam semelhantes ao final, mas tudo leva a que seja emocionante e diferente das partidas multiplayer padrão.

Nos 16 anos desde o último “novo” jogo Age of Empires, os videogames mudaram muito e em era dos impérios 4Relic foi capaz de satisfazer as necessidades dos jogadores modernos sem perder o espírito da série. O jogo revive e renova a grande jogabilidade multiplayer do Age of Empires não por meio de mudanças básicas, mas por meio de modificações inteligentes de sistemas mais antigos. Essas pequenas atualizações podem ser duradouras era dos impérios 2 Fãs, mas são uma adição importante e bem-vinda à série AoE 4 Parece o primeiro RTS moderno de grande orçamento desde então Construção na Estrela 2.