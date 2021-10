Anker MagGo: 6 acessórios compatíveis com MagSafe para seu carro e casa

Fique entediado com alguns acessórios MagSafe certificados pela Apple, como Pacote de bateria MagSafeE Carteira MagSafe (2021), ou carregador MagSafe Duo, sinta Ele está sufocado por seu minúsculo ecossistema? Se você deseja expandir sua coleção de compatíveis com MagSafe, você deve procurar outros fabricantes de acessórios como a Anker para algumas idéias novas.

A Anker, conhecida por seus produtos de carregamento acessíveis, como baterias portáteis e plugues universais, oferece seu próprio conjunto de dispositivos compatíveis com MagSafe, chamados MagGo, que vai além de apenas carregar seu iPhone 12 ou 13 sem fio. Conveniência e segurança da conexão de telefone magnético – são perfeitos para quando você estiver em trânsito e em casa.

Porque a Apple está muito relutante em certificar e compartilhar acessórios de terceiros Molho secreto sobre como habilitar o carregamento sem fio de 15 WNenhum desses produtos Anker MagGo será capaz de carregar rapidamente da mesma forma que o MagSafe Battery Pack oficial da Apple. A maioria está disponível nas cores do iPhone 13 (Azul Misty, Cinza Interestelar, Branco Dolomita e Roxo Lilás) e está à venda. Amazonas E Âncora de notícias Hoje (exceto para o Anker Magnetic Wireless Charger 633). Apenas tome cuidado com nomes de produtos muito semelhantes – em vez disso, vá para os números dos produtos.

Punho de telefone magnético Anker (610)

Como os populares soquetes pop que você pode anexar na parte de trás do seu smartphone para uma melhor aderência ao dispositivo, o Anker Magnetic Phone Grip (610) se conecta ao seu iPhone usando ímãs MagSafe. Anker afirma que é “forte o suficiente para suportar até 28 onças (800 gramas) ou o peso de quatro iPhone 12s”, então você não deve ter medo de deixar seu telefone cair segurando o gancho do Phone Grip. O Handle Phone está disponível por US $ 15,99 a partir de hoje em Anker.com.

Carregador magnético sem fio Anker para carro (613)

Se você precisa de seu telefone para obter instruções ou sobre suas atividades secundárias, você deseja manter seu telefone em um local seguro e conveniente enquanto estiver dirigindo seu carro. O carregador magnético sem fio Anker (613) não é apenas um suporte simples de telefone para carro que se conecta ao seu iPhone usando ímãs MagSafe; Ele também carrega seu telefone sem fio enquanto dirige (apenas 7,5 W) e pode ser ajustado em até 134 graus para oferecer o melhor ângulo de visão. Caso você precise de algumas portas USB extras em seu carro, a base conectada ao seu painel também inclui duas portas USB: uma porta USB-A e uma porta USB-C de 20W. Este prático acessório para carro é vendido por $ 69,99 a partir de hoje Anker.com.

Bateria magnética Anker (622) com suporte integrado

Claro, Anker tem que fazer uma bateria magnética compatível com MagSafe (622), mas com uma torção. Este dispositivo tem um suporte dobrável que você pode abrir para apoiar o seu iPhone 12 ou 13 enquanto assiste a um filme na vertical ou na horizontal. Como a bateria MagSafe da Apple, esta bateria Anker se conecta à parte de trás do seu iPhone, mas oferece uma bateria de 5.000mAh muito maior que carrega no máximo 7,5W, em comparação com a bateria de 1.460mAh que carrega 15W na Apple. Não consigo superar o fato de que conectar uma bateria tão grande na parte de trás do telefone adiciona 0,5 polegadas à sua espessura total, mas você obtém duas portas USB-C extras no caso de precisar carregar outros dispositivos durante uma viagem. Esta bateria magnética 622 vem em cores gratuitas para iPhone (Azul Misty, Cinza Interestelar, Branco Dolomita, Roxo Lilás e Verde Buds) e é vendido por $ 69,99. Anker.com.

A Anker também lança alguns produtos domésticos úteis que aproveitam os produtos compatíveis com MagSafe para sua casa, como um carregador e um suporte, bem como um distribuidor de energia.

Carregador magnético sem fio Anker (623)

Agora que você fez mais videochamadas, provavelmente gostará de não ter que carregar seu telefone para uma reunião Zoom de 4 horas. O carregador magnético sem fio Anker Mini (2,49 x 2,49 x 3,14 polegadas) (623) pode parecer uma pequena lata de lixo ou alto-falante, mas na verdade é uma estação de carregamento de telefone para sua mesa. Ele pode segurar e carregar seu iPhone sem fio usando ímãs MagSafe e pode girar até 60 graus para fornecer o melhor ângulo de visão. De acordo com o comunicado à imprensa, parece haver uma segunda base de carregamento sem fio de 5 W embaixo da base de carregamento redonda principal, onde você pode carregar seus AirPods sem fio. Vem em todas as cores correspondentes do iPhone 13 e agora está disponível por $ 79,99 Anker.com E Amazonas.

Carregador magnético sem fio Anker (633)

Não deve ser confundido com o pequeno carregador sem fio semelhante a um alto-falante (623), este carregador magnético sem fio (633) é uma bateria bidirecional que combina uma bateria magnética e um suporte de carregamento, tudo em um pacote. Assim como a bateria magnética Anker (622), este pacote vem com uma bateria portátil de 5.000 mAh capaz de carregar a 7,5 W, junto com duas portas USB-C, você pode conectar dois outros dispositivos que também precisam de mais energia. Uma vez em sua mesa, você pode conectar seu iPhone sem desconectar a bateria, para que você possa fazer uma videochamada enquanto carrega seu telefone sem fio. Sua base ainda contém uma porta USB-C adicional e uma superfície de carga secundária de 5 W para seus AirPods. Ao contrário de outros produtos MagGo, este não estará disponível até dezembro e será vendido por $ 119,99 Anker.com.

Estação de carregamento magnético Anker (637)

Circular e colorido, você nunca imaginaria que este é, na verdade, um hub de energia 8 em 1 para sua mesa. Não é apenas a superfície arredondada na frente da base de carregamento MagSafe e suporte para o seu iPhone, mas a parte traseira também está cheia de plugues para todas as suas necessidades de hardware. Você pode até carregar oito dispositivos simultaneamente, se necessário. Existem duas portas USB-C, duas portas USB-A e três tomadas CA que podem carregar um laptop grande em velocidade máxima. Disponível apenas na América a partir de 25 de outubro de 2021 por US $ 99,99 Anker.com E Amazonas.