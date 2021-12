Bilheteria: ‘Homem-Aranha: No Way Home’ quebra recorde do primeiro dia

Depois de meses de patrocinadores cautelosos da pandemia e números fracos, este ano de recuperação para as bilheterias domésticas, pelo menos, está saindo com alarde. “Homem-Aranha: Não há espaço para casaEle levantou incríveis $ 121,5 milhões na sexta-feira em 4.336 localidades, estabelecendo-se no caminho para um esperado fim de semana de estreia de $ 242 milhões.

Esse é um desempenho que não víamos desde Avengers: Endgame de 2019, que chegou a US $ 156,7 milhões no dia da estreia, meses antes de o mundo ouvir falar de COVID-19. “No Way Home” não é apenas o primeiro filme da era da pandemia a chegar a US $ 100 milhões em seu primeiro fim de semana de lançamento, mas seu sucesso ultrapassa os padrões de bilheteria da era da pandemia em geral. O filme marcou o segundo melhor dia de estreia na história das bilheterias nacionais. Um total de um dia de $ 121,5 milhões é a maior abertura de dezembro e uma franquia – melhor para a série “Homem-Aranha” da Sony, superando o total de três dias para “Homecoming” de 2017 ($ 117 milhões) e “Longe de 2019 Home “($ 92 milhões) em apenas um passeio.

Devido à grande expectativa e cultura de spoiler-fobia entre os fãs, os filmes da Marvel tendem a perder a liderança em seus primeiros fins de semana, com muitos espectadores se esforçando para ver um novo lançamento o mais rápido possível. No entanto, quando os fins de semana de abertura ficam grandes, os números podem começar a aumentar em vez de cair. Endgame expandiu seu dia de abertura de $ 156,7 milhões para $ 357,1 milhões no fim de semana, enquanto Vingadores: Guerra do Infinito de 2018 aumentou de $ 106 milhões no dia de estreia para $ 257,6 milhões no fim de semana. Se as tendências de “No Way Home” forem semelhantes às daqueles programas brutais, o total do fim de semana pode ultrapassar os esperados US $ 242 milhões.

O filme também recebeu críticas positivas com diversoChefe do crítico de cinema Peter Debruge Ele elogiou isso como uma “aventura meta-satisfatória”. Além disso, ela atualmente tem 94% das críticas tomates podres, com o público dando uma taxa de aprovação de cerca de 99% de resistência à bala, indicando uma boa transmissão.

Dirigido por Jon Watts, “No Way Home” segue em frente depois que a identidade do super-herói de Peter Parker é revelada ao mundo, enviando seu mundo – assim como o de sua namorada MJ (Zendaya), tia Mae (Marissa Tomei) e amiga próxima Ned (Jacob Battalon) – girando. Em uma tentativa de retornar à vida normal, Parker confia no Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) e pede ao Supremo Wizard para lançar um feitiço que fará o mundo esquecer que ele é o Homem-Aranha. O feitiço descarrila, liberando vários vilões de outros mundos do Homem-Aranha, incluindo o Duende Verde de Willem Dafoe, Electro de Jamie Foxx e o médico de Alfred Molina Otto Octavius.

Ao lado de um gigante como “No Way Home”, todos os outros lançamentos pareciam batatinhas. No entanto, Nightmare Alley da Searchlight Pictures atinge números abafados, na melhor das hipóteses. O último Guillermo del Toro arrecadou US $ 1,192 milhão de 2.145 sites na sexta-feira e está se encaminhando para um total de US $ 2,83 milhões por três dias, o que é bom para uma estreia em quinto lugar. O filme ganhou vários prêmios importantes e apresenta um elenco impressionante, incluindo Bradley Cooper, Cate Blanchett, Toni Collette, Willem Dafoe e Rooney Mara. Com isso dito, o filme recebeu uma pontuação cinematográfica morna “B”, indicando aprovação moderada dos compradores de ingressos em geral, o que não é um bom presságio para o boca a boca de “Alley”, que precisa de complicações de saúde nas bilheterias.

O “Encanto” da Disney ficará em segundo lugar com um total de US $ 6,78 milhões por três dias. A aventura gráfica tem se mantido muito bem desde sua estreia no feriado de Ação de Graças, com este quarto fim de semana representando apenas uma queda de 32% em relação à queda anterior. O filme vai ultrapassar US $ 80 milhões bruto interno até segunda-feira.

“Ghostbusters: Afterlife” da Sony ficará em terceiro lugar com uma previsão de US $ 3,92 milhões para o fim de semana. Após a grande inauguração uma semana antes do Dia de Ação de Graças, a sequência da comédia se tornou viral no boca a boca e arrecadou mais de US $ 110 milhões nas bilheterias nacionais.

Finalmente, West Side Story do 20th Century Studios pode ser o começo do confronto musical. A fantasia de Steven Spielberg com a música clássica enfrenta uma queda acentuada de 67% em seu segundo fim de semana, chegando a um total de US $ 3,47 milhões por três dias. Além do mais, o total do filme na sexta-feira de $ 1,06 milhão é apenas um fio mais alto do que o total de segunda-feira de $ 1,05 milhão, indicando que o público em geral não sente a necessidade de usar fins de semana para sair correndo para ver o musical. Esses números não são altos o suficiente para colocar o filme no caminho para equilibrar um orçamento de produção de US $ 100 milhões.