COVID-19: Principais etapas a serem executadas se seu teste for positivo

Os testes provaram ser positivos para COVID-19. E agora?

A resposta curta para quem está nos EUA: fique em casa e evite os outros. Diga às pessoas com quem você esteve em contato próximo que seu teste foi positivo. E se você tiver dificuldade para respirar ou desenvolver outros sintomas graves, consulte um médico imediatamente.

Os diagnósticos COVID-19 dispararam desde a chegada recente da variante omicron. Isso significa que os americanos devem se preparar para a possibilidade de que eles ou qualquer pessoa que planejem ver seja repentinamente diagnosticada com uma infecção.

COVID-19: A Áustria adiciona restrições a festas na véspera de Ano Novo

isolamento

Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças recomendam que as pessoas com teste positivo fiquem em casa ou se isolem por 10 dias. Se você mora com outras pessoas, isso significa ficar em um quarto separado e usar um banheiro separado, se possível. Você também deve usar uma máscara se estiver em contato com outras pessoas.

É importante se planejar para esta eventualidade e se preparar para adiar as reuniões de feriado, “para que você não as invente muito rapidamente e cause muita confusão e infelicidade”, aconselhou o Dr. William Schaffner, um especialista em doenças infecciosas da Universidade Vanderbilt.

Sintomas de observação

Você deve obter cuidado se desenvolver sintomas preocupantes. Mas há muitas pessoas com certas condições – incluindo doenças cardíacas, diabetes e sistema imunológico enfraquecido – que devem procurar atendimento mesmo se estiverem ligeiramente doentes, devido ao alto risco de complicações graves.

diga aos outros

Você deve informar seu médico sobre seu teste, que pode prescrever medicamentos dependendo de sua condição e saúde.

CLIQUE AQUI PARA O APP FOX NEWS

Se você fizer o teste em uma clínica ou consultório médico, a equipe deve notificar as autoridades de saúde sobre o seu resultado positivo. Alguns departamentos de saúde conduzem investigações de rastreamento de contatos para determinar com quem uma pessoa infectada está em contato.

Você também deve dizer aos seus contatos próximos que o teste foi positivo e que podem ter sido expostos ao coronavírus. Lembre-se de que uma pessoa infectada pode começar a espalhar o vírus por até dois dias antes de apresentar os sintomas ou o teste ser positivo.